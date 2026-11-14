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La star norvégienne Erling Haaland s'est hissée à un niveau « statistique » que les grands du football n'ont pas atteint, même ceux qui ont régné sur le trône du ballon rond pendant de longues années.

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Alors que le public a l'habitude de comparer les records à ce qu'ont accompli Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la star norvégienne a réussi à signer un double exploit qu'aucun des deux n'avait réalisé, en reprenant un chiffre historique associé au nom de la légende allemande Gerd Müller depuis plus d'un demi-siècle.

L'occasion s'est présentée cette fois lors de la rencontre entre la Norvège et le pays de Galles, samedi soir, au stade Ullevaal dans la capitale Oslo, dans le cadre de la cinquième journée du quatrième groupe de la première division de la Ligue des nations de l'UEFA, où Haaland a mené les locaux à la victoire sur le score de 3-1, après avoir inscrit le troisième but sur penalty à la 88e minute, concluant une soirée exceptionnelle sur le plan individuel et collectif.

Haaland a également délivré la passe décisive sur le but d'Andreas Schjelderup, après avoir transmis le ballon au buteur qui a frappé de l'intérieur de la surface. Lors de ses 79 minutes de jeu, la star de Manchester City n'a touché le ballon que 19 fois, a réussi 9 passes, a marqué sur ses deux tirs cadrés, et a créé une grosse occasion tout en en manquant une autre. En revanche, aucune intervention défensive ne lui a été comptabilisée, sachant qu'il a remporté 3 duels selon les données du réseau ESPN.

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Haaland a également formé avec son coéquipier Antonio Nusa un duo dangereux sur le deuxième but, puisque Haaland a reçu la passe avant de la distribuer à Schjelderup, puis il a scellé le score depuis le point de penalty avec sang-froid après recours à la vidéo. Et malgré sa participation limitée dans la construction du jeu par rapport à ses coéquipiers, sa présence dans la surface de réparation a été décisive, puisqu'il a transformé une prestation avare en ballons touchés en un but et une passe décisive, et a contribué à remettre la Norvège sur le chemin de la victoire après ses difficultés en première mi-temps.

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Avec ce but, le compteur d'Erling Haaland avec la Norvège atteint 66 buts en 60 matches internationaux, établissant une moyenne de buts exceptionnelle qui le place à un rang historique sans précédent.

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Selon une statistique publiée par le compte « Stats Foot », l'attaquant de Manchester City est devenu le premier joueur européen à atteindre 66 buts lors de ses 60 premiers matches internationaux depuis Gerd Müller, qui avait réalisé le même total sous le maillot de l'Allemagne en 1974, une similitude frappante entre les parcours de deux attaquants séparés par plus de cinq décennies.

Mais l'exploit le plus marquant ne s'arrête pas au nombre de ses buts internationaux, car la même statistique a révélé une suprématie plus singulière, Haaland étant devenu le seul joueur de l'histoire du football à dépasser une moyenne d'un but par match, que ce soit avec la sélection nationale ou en Ligue des champions, parmi les joueurs ayant marqué au moins 20 buts dans les deux compétitions.

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La Norvège porte ainsi son total à 6 points, gardant intactes ses chances de jouer la deuxième place du groupe, avant d'affronter le Danemark, sur le terrain de ce dernier, lors de la journée de clôture, prévue mardi prochain en soirée.

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