Cherchez le Real Madrid : qui se cache derrière l'initiative de soutien à Ceuta ?

Des rapports ont dévoilé de nouveaux détails concernant l'initiative apparue lors de plusieurs matchs du championnat espagnol ces derniers jours, qui portait un message de soutien à la ville de Ceuta, après que les maillots portés par certains joueurs ont suscité une large controverse, notamment en raison des divergences de positions entre clubs et joueurs à ce sujet.

Selon le journal Marca, cette initiative est portée par l'Association des hommes d'affaires de Valence, l'un des principaux regroupements d'hommes d'affaires de la région, présidée par Vicente Boluda, ancien président du Real Madrid, un lien direct qui explique en partie le contexte de l'initiative et les parties qui la soutiennent.

Les maillots portaient l'inscription « Nous sommes tous Ceutis », aux côtés d'une autre phrase disant « Ceuta et les chevaliers de la mer », tandis que le nom « Ceuta » et l'emblème de l'Espagne figuraient à l'arrière, dans un message que l'association a affirmé viser à exprimer la solidarité avec les habitants de la ville et à souligner la cohésion territoriale et sociale en Espagne.

Marca a précisé que l'initiative n'émanait ni de la Ligue espagnole ni du gouvernement de la région de Valence, mais qu'elle avait débuté à l'initiative de l'Association des hommes d'affaires de Valence, qui l'a annoncée officiellement via ses comptes le 10 septembre courant.

Par la suite, l'association a fait part aux clubs de la région de Valence de la possibilité de porter ces maillots lors des matchs, avant que l'initiative n'obtienne l'approbation de la Ligue espagnole, pour apparaître ensuite lors de plusieurs rencontres, aussi bien du côté des clubs à l'origine de l'initiative que de leurs adversaires.

Villarreal a été l'un des principaux clubs à accueillir favorablement l'idée, en raison du lien de la famille Roig, propriétaire du club, avec l'adhésion à l'Association des hommes d'affaires de Valence, tandis que le club a affirmé, selon les propos rapportés par Marca, être prêt à soutenir toute nouvelle initiative allant dans le même sens.

Les maillots sont apparus lors de la rencontre entre Levante et Barcelone, mais les joueurs de l'équipe catalane ne les ont pas portés, le club ayant refusé de participer à l'initiative, tandis que les joueurs de Levante sont apparus avec le maillot.

Lors du match entre Elche et le Real Madrid, plusieurs joueurs des deux équipes ont porté les maillots, mais Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté n'ont pas montré entièrement le message principal, l'ayant recouvert, tandis que Vinicius et Mbappé ont retiré le maillot avant la cérémonie des poignées de main.

Cela avait été précédé par l'apparition d'Abdessamad Ezzalzouli avec un maillot de soutien à Ceuta lors du match entre Villarreal et le Real Betis, ce qui l'a exposé à des critiques et des insultes de la part de certains supporters marocains, avant que le joueur n'affirme que le maillot revêtait un caractère social et non politique.

Malgré la controverse qui a accompagné l'initiative, l'Association des hommes d'affaires de Valence n'a pas commenté les positions des joueurs ou des clubs lors des derniers matchs, se contentant d'affirmer que son objectif déclaré était d'exprimer la solidarité avec les habitants de Ceuta et de renforcer « la cohésion territoriale et sociale en Espagne ».