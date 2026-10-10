La direction de Chelsea s'apprête à renouveler ses tentatives pour recruter le Français Jules Koundé, défenseur du FC Barcelone, dans un contexte de baisse de régime et de perte de sa place dans le onze de départ du club catalan par rapport à la saison dernière.

Selon le quotidien espagnol « Sport », le défenseur français figure parmi les noms les plus marquants, aux côtés d'Alejandro Baldé, qui n'ont pas progressé comme espéré sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick. Le technicien allemand est en effet réputé pour sa capacité à faire éclore les jeunes talents au sein du Barça, ce qui a permis à d'autres joueurs, et notamment Gerard Martín et Eric García, de s'emparer des postes de titulaires et de réserver leur place aux dépens du joueur venu de Séville, qui perd peu à peu du temps de jeu.

Eric García s'impose clairement comme une option de choix sur le flanc droit de la défense de l'équipe, après la nette progression de son niveau à la suite de son retour d'un prêt à Gérone, qu'il avait quitté auparavant alors qu'il n'entrait pas dans les plans de l'équipe. Il a ainsi réussi à retrouver son statut d'international dans les rangs de la sélection espagnole et à devenir un atout maître et un élément essentiel pour l'entraîneur Hansi Flick, qui l'a utilisé dans l'axe de la défense, au poste d'arrière droit et à la récupération au milieu de terrain.

Chelsea revient à la charge pour intensifier ses efforts en vue d'engager le joueur. Le club anglais avait échoué à conclure le transfert de Jules Koundé lors de l'été 2022, bien qu'il fût tout proche d'y parvenir avant que Joan Laporta n'intervienne pour boucler l'affaire en faveur du FC Barcelone. Toutefois, le bon niveau affiché globalement par le défenseur français a conduit les dirigeants de la capitale britannique à maintenir leur intérêt constant pour ses services et à en informer son entourage à de nombreuses reprises.

Le journaliste Matteo Moretto a déclaré dans l'émission « La Pizarra » : « Plusieurs clubs de Premier League suivent avec un grand intérêt la situation du joueur, et le club de Chelsea s'est déjà renseigné à son sujet l'été dernier et est prêt à revenir à la charge pour lui. »

Et Moretto d'affirmer dans ses propos : « Si cela ne tenait qu'à Chelsea, ils tâteraient le terrain durant l'actuelle période des transferts hivernaux, en fonction notamment du montant que réclamera le FC Barcelone. »

Chelsea n'est pas le seul grand club européen intéressé par le recrutement du défenseur français, puisque le quotidien allemand Bild indique que le Bayern Munich le place également dans son viseur.

Les indices actuels confirment que la direction du club catalan exigera une somme d'au moins 50 millions d'euros en contrepartie du départ de Jules Koundé et de l'autorisation de le laisser partir, bien que cette opération soit étroitement liée aux besoins du FC Barcelone sur le marché des transferts, qu'il s'agisse de renforcer l'attaque avec un buteur de niveau mondial ou de consolider le poste d'arrière.

Pour l'heure, le joueur français n'envisage pas de quitter les rangs du club, en raison de son fort attachement à la ville de Barcelone et au club, ayant affirmé dans de précédentes déclarations sa ferme volonté de se concentrer pour retrouver son niveau habituel et réserver sa place de titulaire.



