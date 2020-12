Chelsea - Lampard : "Werner et Havertz vont être de grands joueurs"

L'entraîneur des Blues est confiant de voir ses deux recrues allemandes s'adapter parfaitement pour rayonner en Premier League avec Chelsea.

Frank Lampard a balayé les inquiétudes concernant la forme de Kai Havertz et Timo Werner, le boss de soutenant les deux hommes pour qu'ils soient des joueurs de haut niveau pour les Blues. Havertz et Werner ont été recrutés à prix d'or au début de l'année, et ont montré des éclairs de qualité.

Werner a marqué huit buts depuis son départ du , mais il a gaspillé un certain nombre d'occasions, la plus marquante étant celle à un mètre du but contre ce week-end. Lampard est satisfait de la façon dont l'international allemand s'est comporté à Stamford Bridge et pense qu'il va devenir un "grand joueur" pour le club.

"Je n'ai aucun souci à me faire pour Timo, a déclaré Lampard avant la rencontre de son équipe contre Krasnodar en , mardi. Je pense qu'il est venu dans ce championnat, il a tout de suite fait un grand impact. Sa vitesse, son caractère direct, les choses qu'il crée pour l'équipe, le fait qu'il se crée beaucoup d'occasions, il se crée beaucoup d'occasions grâce à sa nature explosive et son œil pour être dans les bons domaines. Et ça, j'adore.

"Je n'ai pas de soucis à me faire pour lui. Timo va être un grand joueur pour ce club."

Havertz a dû surmonter le Covid-19, et vu à quel point il était malade, Lampard est heureux de sa transition du .

L'article continue ci-dessous

"Il avait de très forts symptômes du Covid, il était très malade et a lutté pendant un certain temps, a-t-il déclaré. Certains joueurs l'ont eu comme ça, d'autres n'ont pas eu de symptômes, nous avons donc dû en tenir compte et c'est pourquoi il a fallu environ deux semaines avant qu'il ne recommence une fois revenu.

"Il jouait le rôle du numéro 8, le rôle de milieu de terrain avancé, et j'étais ravi pour lui parce qu'on pouvait voir qu'il prenait du plaisir et puis évidemment le Covid a coupé court à cela.

"A long terme, je n'ai absolument aucun souci à me faire pour Kai - en fait, c'est tout le contraire. Je sais qu'il va devenir un grand joueur pour ce club de football, en . Il a tous les attributs, la personnalité, l'attitude et il va être un joueur de très haut niveau pour moi, en Premier League et dans le monde."