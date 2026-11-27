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Chelsea se tourne vers la Serie A pour renforcer sa défense en 2027, avec Jacobo Ramon, défenseur central de Côme, parmi ses principales cibles. Le club a pris une décision ferme concernant le prêt de Benoit Badiashile à Naples, mais devra faire face à une vive concurrence anglaise et européenne pour recruter Ramon.

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Chelsea prépare un remaniement défensif en se tournant vers la Serie A

Chelsea se prépare à renforcer sa défense en 2027, avec une stratégie de recrutement fortement axée sur la Serie A. Selon The Athletic, le club suit de près Ramon, défenseur central de Côme , dans l’optique de renforcer son arrière-garde.

Malgré ce projet, Chelsea n’a pas l’intention d’écourter le prêt de Badiashile à Naples. Le club a décidé de ne rappeler aucun joueur de l’équipe première actuellement prêté lors du mercato de janvier.

Ramon, jeune talent très convoité

Ramon a attiré l’attention des dirigeants de Chelsea, qui apprécient particulièrement le défenseur espagnol. Ses progrès remarqués en Italie lui ont récemment valu sa première convocation en équipe d’Espagne A .

Chelsea n’est pas le seul club anglais à suivre de près l’évolution du défenseur. Ses rivaux de Premier League, Arsenal et Manchester United, ont également été associés à Ramon ces dernières semaines, laissant entrevoir une concurrence potentiellement vive pour sa signature.

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L’option du Real Madrid et le prêt de Badiashile à Naples

Tout club désireux de recruter Ramon devra composer avec un obstacle de taille. Bien qu’il soit officiellement joueur de Côme, le Real Madrid dispose d’une option pour le faire revenir à la fin de la saison, selon un accord similaire à celui qui concerne son coéquipier Nico Paz.

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De son côté, Badiashile est toujours en Italie après avoir rejoint Naples en prêt l’été dernier, avec une option d’achat de 27 millions d’euros. Le défenseur français de 25 ans a disputé cinq matches toutes compétitions confondues cette saison. Une blessure l’a récemment tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Il a toutefois repris l’entraînement collectif avec le club de Serie A.

Le mercato estival, moment clé pour la défense de Chelsea

Les supporters de Chelsea devront patienter avant un éventuel transfert de Ramon. Si le club apprécie le défenseur central de Côme, une opération ne serait possible que lors du mercato estival, et non à la mi-saison.

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Sans rappel prévu en janvier pour Badiashile ni pour aucun autre joueur de l’équipe première actuellement prêté, Chelsea maintiendra ses accords de prêt jusqu’à la fin de la saison. L’attention se portera ensuite sur le mercato estival, lorsque la volonté de Chelsea de recruter Ramon et l’intérêt d’Arsenal, de Manchester United et du Real Madrid se préciseront.