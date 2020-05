Chelsea - Avant la finale de 2008, John Terry s'était exercé aux Panenkas

L'ancien capitaine de Chelsea a déclaré qu'il avait changé sa technique au dernier moment, avant une douloureuse défaite à Moscou il y a 12 ans...

L'ancien défenseur de , John Terry, a révélé qu'il avait pratiqué les Panenkas à l'entraînement pendant deux semaines avant de glisser lors d'une défaite aux tirs au but lors de la finale de la Ligue des Champions contre en 2008.

Les deux équipes de s'étaient rencontrées pour un choc au sommet 100% anglais au sein du sublime stade Luzhniki de Moscou après avoir respectivement éliminé le FC Barcelone et dans le dernier carré.

Une tête de Cristiano Ronaldo donnait l'avantage à Manchester United en première mi-temps, mais Frank Lampard égalisait juste avant la mi-temps. Aucune des deux équipes ne parvenait à trouver le chemin des filets en deuxième période ainsi que durant les 30 minutes de prolongations supplémentaires. Ce sont donc des tirs au but qui ont finalement été nécessaires pour décider du sort du trophée le plus célèbre du football européen.

Chelsea a eu la chance de remporter une premier titre continental après que Cristiano Ronaldo ait raté son coup de pied, mais le capitaine du club, John Terry, a glissé au moment crucial et a vu sa tentative s'éloigner du poteau.

Les Red Devils ont ensuite remporté 6-5 cette séance, lorsque Edwin van der Sar a stoppé la frappe du Français Nicolas Anelka, déclenchant des scènes de liesses sauvages parmi les fans de Manchester. Le résultat aurait pu être différent si Terry était resté fidèle à son plan d'origine, l'ancien international anglais ayant admis qu'il avait travaillé sur l'exercice du pénalty dans la période précédant la finale.

"Lors de la préparation à la finale, vous tirez des pénaltys, vous suivez les routines et vous faites la marche depuis la ligne médiane", a expliqué Terry lors d'une interview avec beIN Sports. "Nous avions fait ça pendant deux semaines sur le terrain d'entraînement, et je m'étais exercé à la panenka".

Chelsea a remporté la quatre ans plus tard en battant le aux tirs aux buts, mais John Terry était suspendu.

John Terry a finalement quitté Stamford Bridge en 2017 après avoir accumulé plus de 500 apparitions pour les Blues, et a raccroché les crampons un an plus tard après une saison avec . L'homme de 39 ans est désormais l'assistant de Dean Smith à Villa Park.