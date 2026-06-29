Charlie Hebdo publie un dessin « répugnant » sur Deschamps après le décès de sa mère

Une polémique a éclaté en France autour d’un dessin publié par Charlie Hebdo. L’illustration montre le sélectionneur Didier Deschamps tenant l’urne funéraire de sa mère, décédée il y a quelques jours.

Ginette Deschamps est décédée mardi dernier. Le sélectionneur a alors regagné la France pour les obsèques, renonçant au dernier match de poule remporté 4-1 contre la Norvège.

Quelques heures après le décès de la mère du sélectionneur, Charlie Hebdo a publié un dessin le montrant brandissant l’urne funéraire avec la légende : « Didier Deschamps ramène la coupe à la maison ».

Bachir Nehar, responsable logistique des Bleus, a vivement réagi sur les réseaux sociaux : « Je défendrai toujours la liberté d’expression. Mais la couverture de Charlie Hebdo est vraiment répugnante et inutilement cruelle. On peut rire de tout, mais chacun est également libre de trouver une blague déplacée. C’est une véritable honte. »

Le député Antoine Léaument déplore également le manque de respect dont fait preuve le magazine français. « Il faut être insensible pour pouvoir rire de la souffrance d’autrui. Deschamps n’est pas seulement une personnalité publique, mais avant tout un fils en deuil. Est-ce vraiment trop demander qu’un peu de respect ? »

Deschamps a depuis réintégré le groupe France afin de préparer le match contre la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Le finaliste malheureux de 2022 sera sur la pelouse d’East Rutherford mardi, avec pour objectif d’atteindre les huitièmes de finale.