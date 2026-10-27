« Chaque chose viendra en son temps » : Yamal réagit après son échec au Ballon d'Or

Lamine Yamal, la star du Barça, a choisi de réagir à sa défaite pour le Ballon d'Or par un message empreint d'ambition et de confiance, affirmant que remporter le trophée n'était qu'une question de temps et qu'il croyait en la voie qu'il suivait pour atteindre son objectif.

Yamal a publié un message sur son compte Instagram, au lendemain de la cérémonie qui s'est soldée par le sacre de Harry Kane, dans lequel il a déclaré : « Tout vient en son temps, car les bonnes choses prennent du temps. J'ai confiance en la voie que je construis. Sans précipitation, avec enthousiasme, et une sérénité qui vient de ma conviction que mon moment viendra un jour. »

La star du Barça a ajouté en félicitant les lauréats : « Félicitations aux vainqueurs, mon attention revient désormais à ce qui compte : ramener le Barça sur le chemin des victoires. »

Une déception qui se mue en ambition

Bien que Yamal ait reçu le trophée du meilleur jeune joueur du monde pour la troisième fois consécutive, son ambition allait au-delà, jusqu'à la conquête du Ballon d'Or, d'autant qu'il estimait que son sacre en Coupe du monde lui offrait une véritable chance de décrocher la grande récompense.

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Des signes de déception se sont lus sur le visage du jeune joueur au moment de l'annonce de la victoire de Harry Kane, mais son message du lendemain a reflété sa détermination à poursuivre le travail et à attendre sa prochaine opportunité.

Yamal possède un palmarès remarquable dans la course au Ballon d'Or, lui qui est monté sur le podium à deux reprises consécutives : il a terminé dauphin lors de la dernière édition, derrière Ousmane Dembélé, avant d'achever l'édition actuelle à la troisième place.

Le soutien de ses coéquipiers et de sa compagne

Le message de Yamal a suscité des réactions de la part de ses coéquipiers actuels et anciens, qui ont tenu à le soutenir et à l'encourager après cette défaite pour le trophée.

Fermín López a écrit un commentaire dans lequel il a dit : « Il viendra, et il viendra plus d'une fois. Je suis toujours avec toi. »

Iñigo Martínez a lui aussi adressé un message de soutien à la jeune star, en disant : « Il y a des talents qui n'ont pas besoin de trophées pour prouver leur valeur. »

Le soutien ne s'est pas limité à ses coéquipiers, puisque sa compagne Inés García a adressé un long message dans lequel elle a exprimé sa confiance en ses capacités, en disant : « Le travail finit toujours par être récompensé. Ton effort et ton ambition vont de pair chaque jour. Nous te faisons confiance et nous croyons totalement en toi. Tu es le meilleur et le monde entier finira par le comprendre. Je t'aime, ma vie, et je resterai à tes côtés de toutes mes forces, toujours. »