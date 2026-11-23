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Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a reçu de bonnes nouvelles concernant l'état de forme de son milieu de terrain vedette Rodri avant les deux prochains matchs de l'équipe en Liga, le joueur ayant affiché des progrès très encourageants dans sa convalescence après sa récente blessure.

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La semaine dernière, Flick avait reçu des nouvelles contrastées sur l'état de forme de plusieurs de ses joueurs. Il avait ainsi appris qu'il valait mieux préserver Andreas Christensen lors du match contre le Deportivo et l'empêcher de jouer face à Villarreal et au Sabah, le club azerbaïdjanais. Mais il a désormais reçu des retours positifs au sujet de Rodri, âgé de 30 ans.

L'entraîneur barcelonais espère que Rodri sera prêt pour le match contre le Deportivo La Corogne, prévu dimanche prochain au stade du Riazor, afin de commencer à retrouver la forme avant le choc face à l'Atlético de Madrid.

Rodri s'était légèrement blessé aux tendons du genou droit lors du match de son équipe contre Aston Villa. Une absence d'environ quatre semaines était alors prévue, mais son état a évolué plus vite qu'attendu au départ.

Le quotidien espagnol Mundo Deportivo rapporte, citant une source au sein du staff médical blaugrana, que le joueur a parfaitement répondu au programme de soins et qu'il a commencé à retrouver progressivement son rythme physique, sans la moindre complication. De quoi encourager le staff technique à envisager de lui offrir quelques minutes face au Deportivo.

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La même source ajoute qu'une participation de Rodri au match de la 14e journée de championnat constituerait une préparation idéale pour l'ancien joueur de Manchester City, en vue d'une titularisation lors du match décisif du mercredi 2 décembre prochain contre l'Atlético de Madrid au Camp Nou.

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Le match contre l'Atlético de Madrid compte pour la 23e journée de Liga, mais en raison de sa coïncidence avec la Supercoupe d'Espagne, disputée en Turquie en février prochain, il a été avancé à la semaine prochaine. La pleine forme de Rodri revêt donc une importance capitale pour Flick.

La présence de Rodri dans l'effectif représente un atout majeur pour Hansi Flick, compte tenu du calendrier chargé qui attend l'équipe d'ici la fin de l'année, le joueur étant une figure centrale pour l'entraîneur et ses coéquipiers, sur le terrain comme en dehors.

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Cela s'est clairement vu hier face à Villarreal, lorsqu'il a fait venir Eric García sur le bord de la touche pour lui prodiguer des conseils tactiques lors d'un arrêt de jeu. Une scène qui a confirmé son rôle de leader, même éloigné des terrains par la blessure.

Jusqu'à présent, Rodri a pris part à quatorze des dix-sept matchs disputés par le FC Barcelone cette saison. Il a manqué le match d'ouverture du championnat contre Elche, ainsi que les deux dernières rencontres, face à l'Atlético de Madrid et Villarreal, en raison de sa blessure.

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Mundo cite également une source proche du staff technique, selon laquelle Flick considère Rodri comme un élément capable d'élever le niveau de l'équipe à celui requis pour remporter de nouveau la Ligue des champions, objectif principal du club cette saison. Son retour représente donc un important coup de pouce, tant moral que technique.

Le staff technique attend les prochaines séances d'entraînement pour trancher définitivement sur la participation de Rodri face au Deportivo, en veillant à ne prendre aucun risque avec lui, afin qu'il soit dans la meilleure forme possible au moment du choc contre l'Atlético de Madrid, qui pourrait jouer un rôle décisif dans la course à la première place de la Liga.