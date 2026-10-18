Chaîne du Real Madrid : Laporta soutient Tebas pour des raisons suspectes

La chaîne du Real Madrid a adressé des accusations à Joan Laporta, président du Barça, après que ce dernier a annoncé son soutien à Javier Tebas, président de la Liga, dans son conflit actuel contre le Real Madrid.

Laporta avait récemment déclaré : « Je veux souligner que nous avons la chance d'avoir Javier Tebas à la présidence de la Liga, car il possède l'expérience requise pour gérer ce genre de dossiers, et il fait preuve du discernement nécessaire pour faire face aux attaques que le Real Madrid lance contre la Liga. Il semble qu'ils veuillent tout détruire : ils veulent détruire la Liga et le comité technique des arbitres. Ils ne sont pas non plus satisfaits de la Fédération espagnole, et rien ne leur plaît. »

Et d'ajouter : « Heureusement, le président de la Liga comprend la réalité de ce qui se passe. Il a également mené de nombreuses batailles et acquis une grande expérience, ce qui lui permet de faire face à ces attaques qui ne sont pas dignes d'un club membre de la Liga. Le Real Madrid adopte en effet une position ou une démarche consistant à attaquer en permanence tout ce qui est entrepris. »

La chaîne du Real Madrid a réagi au soutien de Laporta à Tebas, en affirmant : « Il existe en Allemagne une sensibilité particulière à l'égard de la question du nazisme, et c'est aussi de là-bas que l'on réclame la démission de Javier Tebas, en estimant que son maintien à son poste constitue une insulte aux victimes. Il est tout à fait évident que Joan Laporta est très heureux que Tebas reste président de la Liga. Et il est surprenant de constater que le Barça est le seul club à le soutenir. »

Elle a ajouté : « Tebas s'accroche toujours à son poste et refuse de démissionner. Le président de la Liga a permis au Barça d'utiliser les leviers économiques et toutes sortes de stratagèmes afin que le club puisse enregistrer ses joueurs. Il a également fermé les yeux sur le non-respect des règles et des règlements pour permettre à l'équipe d'inscrire ses joueurs et de concourir. »

Et de conclure : « Tebas ne montre aucun empressement à traiter l'affaire Negreira. Il a rendu de nombreux services au Barça, une liste interminable, et il est le plus grand allié du club dans ses tentatives d'enterrer l'affaire Negreira. »



