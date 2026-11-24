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Cesc Fabregas a tempéré les attentes avant le choc de Ligue des champions entre Côme et l’AEK Athènes. Il insiste pour que son équipe garde les pieds sur terre et reste fidèle à son identité tactique. Une victoire mardi soir rapprocherait considérablement le club italien d’une qualification rêvée pour la phase à élimination directe de la plus prestigieuse compétition européenne.

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Garder son sang-froid sur la grande scène

Côme est sur le point d’accomplir un exploit historique alors qu’il se prépare à accueillir l’AEK pour un rendez-vous crucial de Ligue des champions au stade Sinigaglia. Malgré l’enthousiasme grandissant autour du parcours européen de Côme, Fabregas tient à ce que ses joueurs gardent les pieds sur terre. L’ancien milieu d’Arsenal et de Chelsea reste concentré sur le projet à long terme du club et refuse qu’une compétition détourne l’attention du développement global de son équipe et de son identité de jeu. Fabregas a souligné que ses joueurs devront faire preuve de réalisme pour obtenir un résultat face à un adversaire aussi physique et dominateur.

« Nous ne sommes pas favoris. Nous sommes un petit club et nous savons très bien à quel point nous pouvons encore progresser. Nous avons gagné le respect dont nous jouissons aujourd’hui, mais nous devons continuer à grandir sereinement et à gérer nos émotions », a déclaré Fabregas, cité par TUTTOmercatoWEB.

Fabregas fait passer l’identité de jeu avant les résultats

L’entraîneur espagnol a prévenu son groupe qu’un rude défi l’attend face aux visiteurs grecs. Il refuse de sous-estimer une équipe qui a déjà prouvé sa capacité à rivaliser avec l’élite européenne. Soulignant ses références sur la scène continentale, il a noté que l’AEK possède les qualités nécessaires pour mettre en difficulté même les plus grands clubs de la compétition. « L’AEK a même posé des problèmes à des équipes comme le Real Madrid. C’est une équipe physique, dominatrice, avec un état d’esprit solide. Nous devrons être très efficaces », a déclaré Fabregas.

L’entraîneur a également établi un parallèle avec l’approche tactique de Massimiliano Alvini, réaffirmant que son équipe ne renoncera pas à ses principes, quel que soit le score. Il a insisté sur le fait que l’identité de jeu passe avant tout et qu’un seul résultat ne définit pas la qualité de son groupe. « On n’est pas mauvais quand on perd et on n’est pas un phénomène quand on gagne. Il y aura des matches où nous devrons souffrir, mais nous ne changerons pas notre façon de jouer », a-t-il ajouté.

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Douvikas se prépare à des retrouvailles émouvantes

À la pointe de l’attaque du club italien, Tasos Douvikas occupe actuellement la première place du classement des buteurs de la Ligue des champions. L’attaquant grec a reconnu qu’affronter un club de son pays rendra la soirée particulièrement émouvante au stade Sinigaglia. Douvikas s’est révélé cette saison, mais il s’est empressé de partager le mérite de sa réussite devant le but avec ses coéquipiers et le staff technique.

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« C’est formidable d’affronter une équipe grecque. Ce sera un match particulier et très émouvant. C’est une équipe solide, qui a de la qualité et beaucoup d’agressivité. Le soutien de nos supporters sera crucial pour nous. Être le meilleur buteur est quelque chose de spécial, mais le mérite revient aussi au staff et à mes coéquipiers. Je veux continuer à progresser en tant que joueur et en tant que personne », a déclaré l’attaquant.

La priorité reste l’effectif actuel

À l’approche du mercato de janvier, Fabregas a été interrogé sur la possibilité que le succès européen du club l’incite à se renforcer. L’entraîneur a toutefois rapidement coupé court aux spéculations, insistant sur la nécessité de se concentrer entièrement sur le calendrier chargé qui attend son équipe. Il a rappelé qu’il reste encore sept rencontres cruciales avant le début de la trêve hivernale, ce qui ne laisse aucune place aux distractions liées au recrutement. « Ce n’est pas le moment d’en parler, il reste encore sept matches avant la trêve », a-t-il déclaré.