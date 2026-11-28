Comment regarder Celta Vigo - Villarreal avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

LaLiga - Journée 14 29 nov. 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Le Celta Vigo reçoit Villarreal au stade Abanca Balaidos, à Vigo, pour une rencontre de Liga entre deux équipes qui ont connu une soirée européenne difficile en milieu de semaine.

Le Celta s’est incliné 2-1 face à Bournemouth jeudi en Ligue Europa. Iago Aspas avait ouvert le score, mais les visiteurs ont réagi après avoir été réduits à dix et ont arraché la victoire en fin de match.

Ce résultat prolonge la mauvaise série de l’équipe de Claudio Giraldez. Elle a perdu trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et occupe la 15e place en Liga.

Villarreal arrive avec un meilleur moral après sa victoire 1-0 sur le terrain du Slavia Prague en Ligue des champions. Un succès bienvenu après la défaite 3-2 à Barcelone, où l’équipe d’Inigo Perez menait 2-0 après sept minutes avant de voir les locaux renverser la situation.

Villarreal est 10e au classement, mais ses résultats à l’extérieur sont irréguliers. Sa victoire à Prague contraste avec la lourde défaite 6-0 subie sur le terrain du Paris Saint-Germain plus tôt ce mois-ci.

Voici comment suivre le match, notamment à la télévision et en streaming.

Les chaînes TV et les options de streaming pour Celta Vigo - Villarreal sont indiquées ci-dessous. Les supporters qui se trouvent hors de leur région habituelle peuvent utiliser ExpressVPN pour accéder à leur couverture préférée. Suivez le match en direct grâce au lien fourni.

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