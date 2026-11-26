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Bournemouth a conservé son bilan parfait en Ligue Europa grâce à une victoire 2-1 sur le terrain du Celta Vigo, malgré plus d’une heure en infériorité numérique. Les ajustements tactiques opérés depuis le banc ont permis aux visiteurs de renverser la situation en Espagne.

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Cette rencontre de Ligue Europa a offert un contraste entre domination territoriale et efficacité en transition. Le Celta Vigo, désireux de lancer sa campagne européenne, a misé sur la possession pour étirer le bloc de Bournemouth et exploiter les espaces entre les lignes. Sa construction patiente visait à attirer les milieux axiaux adverses hors de leur position afin d’ouvrir des lignes de passe vers son maître à jouer, Iago Aspas.

Bournemouth abordait au contraire ce match avec la confiance d’une équipe au bilan parfait. Son objectif tactique était de conserver un bloc médian compact et de frapper rapidement en contre-attaque.

Le match a basculé dès la première période avec l’expulsion de Bafodé Diakité à la 23e minute. Contraints de défendre très bas, les visiteurs ont dû faire preuve d’une immense discipline tactique et fournir de gros efforts physiques pour tenir.

Le dispositif tactique du Celta Vigo

Le Celta Vigo s’est présenté en 3-4-3, un dispositif qui devenait un 3-2-5 lors des longues phases de possession. Avec Marcos Alonso comme principal relanceur depuis l’arrière, auteur de 90 passes réussies, le Celta cherchait à dominer l’axe. Son pressing se déclenchait de manière très agressive : dès qu’un latéral de Bournemouth recevait le ballon, les pistons du Celta, Sergio Carreira et Javi Rueda, montaient pour tendre un piège haut sur le terrain.

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À la relance, le Celta cherchait à créer le surnombre sur le côté droit pour libérer des espaces à Iago Aspas, qui évoluait en meneur de jeu libre de ses mouvements. Cette approche a porté ses fruits à la 19e minute, lorsque Aspas a marqué, profitant directement de la capacité du Celta à désorganiser la ligne défensive de Bournemouth.

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Défensivement, le Celta maintenait une ligne haute pour resserrer le jeu et comptait sur ses trois défenseurs centraux pour gérer les longs ballons. Mais malgré 65 % de possession et 20 tirs, il lui a manqué l’efficacité nécessaire dans le dernier tiers pour mettre le match à l’abri. Ses joueurs ont souvent tenté des frappes lointaines peu susceptibles d’aboutir, plutôt que de pénétrer au cœur de la surface de Bournemouth.

Le dispositif tactique de Bournemouth

Bournemouth a débuté dans un 4-4-2 équilibré, mais l’expulsion de Bafodé Diakité à la 23e minute l’a contraint à passer en 4-4-1, puis à se replier dans un 5-3-1 défensif. La priorité tactique est alors devenue la compacité entre les lignes. Antonio Silva s’est distingué dans cette résistance défensive avec 13 interventions et neuf duels remportés, protégeant ainsi le gardien Michele Di Gregorio.

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Après l’expulsion, la construction de Bournemouth a quasiment disparu : l’équipe sautait systématiquement le milieu de terrain. Elle ne déclenchait plus son pressing qu’aux abords de son propre dernier tiers, laissant le Celta avancer avant de partir en contre à toute vitesse. Malgré seulement 35 % de possession, Bournemouth est resté très efficace.

Les visiteurs ont misé sur les coups de pied arrêtés et quelques transitions pour se procurer des occasions franches. Leur efficacité au tir illustre ce pragmatisme : six tirs cadrés sur seulement dix tentatives, à l’opposé du manque de réalisme du Celta.

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La bataille tactique

Le principal duel tactique opposait la circulation latérale du ballon du Celta aux coulissements du bloc de Bournemouth. Pendant une grande partie de la première période, les changements d’aile rapides du Celta ont mis les milieux excentrés adverses dans l’indécision. Mais au fil du match, Bournemouth a ajusté l’espacement entre ses lignes défensives, supprimant ainsi la zone entre le milieu et la défense à quatre dans laquelle Aspas excelle habituellement.

Le décalage décisif s’est situé entre la ligne défensive haute du Celta et les joueurs frais de Bournemouth lancés en transition. Malgré son infériorité numérique, Bournemouth a pu amorcer des contres depuis l’arrière grâce à sa capacité à remporter les duels individuels : 56 duels gagnés contre 34 pour le Celta.

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La combativité des visiteurs dans les duels leur a donné la possibilité de lancer le contre qui a mené au but de la victoire. Le Celta a dominé les statistiques en volume, mais Bournemouth a pris le dessus par son efficacité et son impact physique dans les deux surfaces.

Les ajustements en cours de match

Les changements effectués par Bournemouth ont façonné la rencontre. À la pause, Tyler Adams a remplacé Justin Kluivert pour renforcer l’entrejeu et mieux protéger une défense réduite à dix. Puis l’entrée de Rayan à la place d’Amine Adli à la 68e minute a apporté la vitesse nécessaire pour exploiter la ligne défensive de plus en plus haute d’un Celta en quête de but. Le but de Rayan à la 78e minute a parfaitement concrétisé ce plan.

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Claudio Giraldez, l’entraîneur du Celta, a tenté de réagir en faisant entrer Williot Swedberg et Ferran Jutglà à la 74e minute. Swedberg a eu un impact notable, mettant plusieurs fois le but de Bournemouth à l’épreuve. Mais les visiteurs ont répliqué en lançant Adrien Truffert pour passer à une défense à cinq et fermer les couloirs. Le passage tardif du Celta à un 3-2-5 plus direct s’est traduit par plusieurs tirs contrés et occasions manquées, tant la densité défensive de Bournemouth était difficile à percer. Même regroupé en bloc bas, Bournemouth a conservé une menace en contre, obligeant le Celta à garder au moins deux défenseurs en retrait et l’empêchant de porter toutes ses forces vers l’avant.

En définitive, l’organisation défensive supérieure de Bournemouth et son efficacité en contre ont eu raison de l’approche offensive du Celta Vigo, fondée sur le volume d’occasions. Malgré l’expulsion précoce de Diakité, les visiteurs ont su adapter leur dispositif et prendre le dessus physiquement au milieu, profitant de l’incapacité du Celta à transformer sa domination territoriale en occasions nettes. Les buts d’Álvaro Rodríguez et de Rayan, nés de transitions exploitées avec précision et de la pression exercée sur coups de pied arrêtés, ont illustré une remarquable maîtrise tactique en infériorité numérique.