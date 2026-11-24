Partager Suivez GOAL sur Google

Sadio Mané, capitaine de la sélection sénégalaise, a célébré la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a confirmé le sacre de son pays à la Coupe d'Afrique des nations 2025. Il a adressé un message de remerciement aux supporters sénégalais, tout en affirmant son respect pour le Maroc et les joueurs des Lions de l'Atlas.

Publicité

Le Tribunal arbitral du sport a accepté ce mardi le recours de la Fédération sénégalaise de football contre la décision de la commission d'appel de la Confédération africaine de football. Il a annulé la décision qui donnait le Sénégal perdant par forfait en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, rétablissant ainsi la décision de la commission de discipline et confirmant la victoire du Sénégal 1-0.

Dès l'annonce de la décision, Mané s'est empressé d'exprimer sa joie. Il a d'abord tenu à remercier les supporters sénégalais, au pays comme partout dans le monde, pour leur soutien tout au long d'une longue période de polémiques et de procédures juridiques.

« Vous nous avez soutenus depuis le premier match jusqu'à cette décision. Votre confiance nous a donné de la force dans les moments les plus difficiles », a écrit Mané dans un message publié sur Instagram.

La star du Sénégal a également salué ses coéquipiers en sélection, rendant hommage aux efforts et aux sacrifices consentis pour décrocher la deuxième étoile continentale de l'histoire du pays. Il a aussi adressé ses salutations au staff technique et à tous ceux qui ont contribué au parcours de la sélection durant le tournoi.

Publicité Publicité

Un message au Maroc

Malgré sa joie après la décision du tribunal sportif, Mané a choisi d'adresser un message d'apaisement et de respect au Maroc et aux joueurs des Lions de l'Atlas, alors que les relations entre les deux parties sont tendues depuis la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 et les procédures engagées ensuite devant les instances sportives.

Related Topics

« Le Sénégal et le Maroc sont deux peuples frères. J'espère que le football continuera à nous rapprocher », a déclaré Mané.

Il a également salué le parcours de la sélection marocaine dans le tournoi, lui souhaitant, ainsi qu'à ses joueurs, bonne chance pour la suite.

Publicité

En conclusion de son message, le capitaine du Sénégal a tenu à partager la joie du sacre avec tous ses compatriotes : « Félicitations à tous les Sénégalais. Cette victoire est aussi la vôtre. »

Les stars du Sénégal célèbrent la décision du TAS

Mané n'a pas été le seul à célébrer la décision du Tribunal arbitral du sport. Plusieurs joueurs de la sélection sénégalaise se sont empressés d'exprimer leur joie sur leurs comptes sur les réseaux sociaux, quelques minutes après l'annonce de la décision.

Publicité

Parmi les réactions les plus marquantes figure celle de Kalidou Koulibaly, qui a repartagé une image publiée par le compte de la Fédération sénégalaise de football, porteuse d'un message clair : « Nous sommes toujours champions d'Afrique ».

Instagram

L'image montrait des scènes de la célébration du sacre de la sélection au Maroc, ainsi que les deux étoiles symbolisant les deux titres continentaux du Sénégal. Koulibaly a également écrit « Welcome back home », accompagnant son message de cœurs et d'étoiles.

Publicité

Pape Sarr, lui, a choisi de réagir avec ironie : il a publié une photo de lui avec le trophée de la Coupe d'Afrique des nations, accompagnée de la légende « So ⭐⭐⭐ now or not », en allusion à la possibilité de compter une troisième étoile, ainsi que de plusieurs émojis.

Instagram

De son côté, Habib Diarra a publié une photo festive sur laquelle il apparaît avec la médaille et le trophée continental, tandis qu'El Hadji Malick Diouf a célébré aux couleurs de son pays en publiant le drapeau sénégalais accompagné de deux étoiles et de plusieurs émojis.

instagram

Publicité

La décision du Tribunal arbitral du sport a ainsi ramené le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 dans l'armoire à trophées du Sénégal, au terme de l'une des affaires les plus controversées de l'histoire du tournoi, tandis que Mané a choisi de célébrer la victoire tout en adressant un message de réconciliation au camp marocain.