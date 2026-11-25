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Les supporters du Sporting Lisbonne ont tenu à rendre hommage à leur ancienne star Cristiano Ronaldo, actuel capitaine d'Al-Nassr, en Arabie saoudite, face à son ancien club anglais, Manchester United.

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Le Sporting Lisbonne a fait match nul 2-2 face à Manchester United, mercredi soir au stade José-Alvalade, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Avant le coup d'envoi, les supporters du Sporting Lisbonne ont déployé un tifo portant le chiffre 1906, en référence à l'année de fondation du club portugais, afin de célébrer ses 120 ans d'existence.

Le tifo représentait également les plus grands joueurs passés par le club au cours de sa longue histoire, avec en son centre la star portugaise Cristiano Ronaldo.

Un hommage d'autant plus marquant que le Portugais n'a joué qu'une seule saison avec l'équipe première du club lisboète, après sa promotion en 2002, avant de rejoindre Manchester United en 2003.

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Plus ironique encore, cette célébration a eu lieu face à Manchester United, club pour lequel Ronaldo a joué lors de deux passages. Le premier, de 2003 à 2009, l'a vu mener les Red Devils au titre en Ligue des champions en 2008, ainsi qu'à trois titres de champion d'Angleterre, entre autres trophées.

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Le second passage, en revanche, n'a pas été le plus réussi. Il a duré une saison et demie, de l'été 2021 à la fin de l'année 2022, et s'est terminé de la pire des manières, après de vives tensions entre Ronaldo, la direction du club et l'entraîneur néerlandais Erik ten Hag, jusqu'à la résiliation de son contrat.

Ce tifo a par ailleurs été déployé dans la compétition préférée de Cristiano Ronaldo, la Ligue des champions, dont il est le meilleur buteur de l'histoire avec 140 buts, et le deuxième joueur le plus titré avec cinq sacres, derrière cinq joueurs du Real Madrid qui l'ont soulevée à six reprises.

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Ce n'est pas la première fois que les supporters du Sporting Lisbonne affichent leur fidélité envers Ronaldo. Ils l'avaient déjà fait après sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale, le 5 novembre.

Deux jours après cette annonce, le Sporting Lisbonne affrontait Moreirense au stade José-Alvalade, dans la capitale portugaise, en championnat du Portugal.

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Le geste de reconnaissance des supporters du Sporting est intervenu à la septième minute de jeu (en référence au numéro de maillot de Ronaldo) : le public s'est levé et des applaudissements nourris ont retenti dans les tribunes, dans une atmosphère émouvante. Un message de fidélité de la part des supporters du club où Ronaldo a commencé sa carrière professionnelle avant de rejoindre Manchester United en 2003.

Le Sporting avait également adressé un message de remerciement au joueur après l'annonce de sa retraite : « Merci pour tout ce que tu as fait pour notre pays, tu resteras à jamais dans l'histoire du Portugal. »

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Pour rappel, Ronaldo, qui poursuit sa carrière à Al-Nassr, en Arabie saoudite, a disputé son dernier match avec la sélection le 24 septembre dernier, lors d'une victoire 1-0 du Portugal face au pays de Galles en Ligue des nations, à Lisbonne.