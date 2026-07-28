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Nino Duit

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« Cela nous a contrariés » : le transfert à 25 millions d’euros du FC Bayern a visiblement échoué de peu

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G. Read

Givairo Read semblait tout proche d’un transfert au FC Bayern. Comme l’a révélé aujourd’hui Dennis te Kloese, alors directeur général de Feyenoord, ce sont finalement des blessures du latéral droit qui ont empêché la finalisation de l’opération.

« L’an dernier, avant la trêve hivernale, j’ai activement tenté de faire venir Read au Bayern Munich », a confié Dennis te Kloese, désormais en poste au club mexicain du CF Monterrey, dans un entretien accordé à De Telegraaf. Il était alors question d’une indemnité de transfert d’environ 25 millions d’euros. Outre le club munichois, des clubs anglais s’étaient également intéressés à l’arrière droit.


Read a réalisé un excellent début de saison avec le Feyenoord Rotterdam, s’attirant ainsi l’attention des plus grands clubs internationaux. Le plan de te Kloese était de « conclure un transfert, laisser Givairo jouer encore six mois au Feyenoord et le faire partir l’été. Mais ensuite, Givairo s’est blessé à deux reprises. Cela a contrarié nos plans ».

Read a subi une blessure à la cuisse en novembre.En janvier, il a fait son retour, mais après une seule apparition, il a de nouveau dû observer plusieurs semaines d’arrêt. Si cela ne s’était pas produit, « nous nous serions probablement mis d’accord avec le Bayern, car les négociations étaient déjà très concrètes ».

Givairo Read est désormais annoncé à Nottingham Forest

En raison de son historique de blessures, le club munichois a finalement pris ses distances avec Read et a opté à la place pour le recrutement de Nathaniel Brown. L’international allemand de 23 ans a rejoint Munich pour 50 millions d’euros depuis l’Eintracht Francfort, après son éclosion avec la sélection allemande à la Coupe du monde.

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Read a de nouveau été régulièrement utilisé lors de la dernière phase de la saison, sans toutefois parvenir à intégrer le groupe néerlandais pour la Coupe du monde. Actuellement, le joueur de 20 ans est associé à un transfert vers Nottingham Forest. Selon certaines informations, Feyenoord a toutefois récemment rejeté une offre de 22 millions d’euros. 

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