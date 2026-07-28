« L’an dernier, avant la trêve hivernale, j’ai activement tenté de faire venir Read au Bayern Munich », a confié Dennis te Kloese, désormais en poste au club mexicain du CF Monterrey, dans un entretien accordé à De Telegraaf. Il était alors question d’une indemnité de transfert d’environ 25 millions d’euros. Outre le club munichois, des clubs anglais s’étaient également intéressés à l’arrière droit.





Read a réalisé un excellent début de saison avec le Feyenoord Rotterdam, s’attirant ainsi l’attention des plus grands clubs internationaux. Le plan de te Kloese était de « conclure un transfert, laisser Givairo jouer encore six mois au Feyenoord et le faire partir l’été. Mais ensuite, Givairo s’est blessé à deux reprises. Cela a contrarié nos plans ».

Read a subi une blessure à la cuisse en novembre.En janvier, il a fait son retour, mais après une seule apparition, il a de nouveau dû observer plusieurs semaines d’arrêt. Si cela ne s’était pas produit, « nous nous serions probablement mis d’accord avec le Bayern, car les négociations étaient déjà très concrètes ».

Givairo Read est désormais annoncé à Nottingham Forest

En raison de son historique de blessures, le club munichois a finalement pris ses distances avec Read et a opté à la place pour le recrutement de Nathaniel Brown. L’international allemand de 23 ans a rejoint Munich pour 50 millions d’euros depuis l’Eintracht Francfort, après son éclosion avec la sélection allemande à la Coupe du monde.

Read a de nouveau été régulièrement utilisé lors de la dernière phase de la saison, sans toutefois parvenir à intégrer le groupe néerlandais pour la Coupe du monde. Actuellement, le joueur de 20 ans est associé à un transfert vers Nottingham Forest. Selon certaines informations, Feyenoord a toutefois récemment rejeté une offre de 22 millions d’euros.