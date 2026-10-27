C’est ce que rapporte Florian Plettenberg, spécialiste des transferts chez Sky. « Il y a eu des prises de contact cet été. Des discussions ont eu lieu en coulisses et cela aurait pu se faire », a-t-il déclaré au sujet de l’intérêt du Bayern pour l’international croate qui a disputé la Coupe du monde. Vuskovic avait été prêté par son club, Tottenham Hotspur, au Hambourg SV pour la saison 2025/26, où il s’est distingué par ses excellentes performances et ses statistiques.

Le HSV n’avait toutefois pas les moyens de recruter définitivement le défenseur central, comme il le souhaitait. Vuskovic a finalement quitté les Spurs pour Brighton contre une indemnité de transfert de 54 millions d’euros. Il s’y est immédiatement imposé comme titulaire sous les ordres de Fabian Hürzeler et a débuté toutes les rencontres de Premier League disputées par les Seagulls.

Selon cette source, le FCB portait lui aussi un grand intérêt à Vuskovic. « Cet été, le Bayern a décidé de ne pas le recruter, parce qu’il s’est dit : nous misons sur Upamecano, sur Tah, sur Min-jae Kim », a rapporté Plettenberg.

Pourquoi le FC Bayern ne voulait-il pas recruter Luka Vuskovic ?

Le Sud-Coréen Kim, en particulier, a haussé son niveau de jeu en fin de saison dernière et est désormais devenu une véritable alternative à Jonathan Tah. Les deux joueurs se partagent actuellement le temps de jeu aux côtés de Dayot Upamecano. Kim avait auparavant été considéré comme un candidat au départ au Bayern, mais il n’en est désormais plus question au FCB.

Selon cette source, une nouvelle tentative du Bayern pour recruter Vuskovic est pour l’instant exclue. « Un transfert n’est pas à l’ordre du jour actuellement, car même si le Bayern revient à la charge l’été prochain, combien coûtera-t-il ? 70, 80, 90 millions d’euros », a déclaré Plettenberg, faisant ainsi référence aux bons débuts du Croate en Premier League, lui qui coûtait déjà cher l’été dernier.