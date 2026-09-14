Dans des déclarations qui ont enflammé prématurément la course au Ballon d'Or 2026, la jeune star espagnole Lamine Yamal s'est placée au cœur de la compétition, estimant que ce qu'il a accompli cette saison faisait de lui le plus légitime pour être sacré du trophée le plus prestigieux du monde du football, devançant même son concurrent direct Kylian Mbappé.

Les propos de Yamal sont intervenus lors d'un entretien exclusif avec la légende Jorge Valdano dans l'émission « Universo Valdano », où il a évoqué avec une assurance remarquable sa légitimité à remporter le trophée, déclarant : « À qui vais-je l'attribuer ? Au meilleur joueur du monde. Je pense que nous sommes peut-être deux à être les meilleurs du monde, et cette année je le mérite au vu de ce que j'ai accompli. Pour moi, Mbappé et moi sommes les meilleurs du monde, et c'est tout à fait clair, quiconque regarde les matchs le sait. »

L'obsession du Ballon d'Or et un consensus au sein du Barça

Le célèbre journaliste espagnol Antón Meana estime que Lamine Yamal aborde ce trophée comme un objectif personnel affiché, contrairement aux légendes qui l'ont précédé au club catalan.

Meana a déclaré dans la célèbre émission « Carrusel Deportivo » sur la radio Cadena SER : « Lamine Yamal joue pour le Ballon d'Or. Il y a encore quelques jours, le club n'avait pas pris de position officielle sur sa candidature, et désormais c'est devenu un consensus : l'entraîneur, le président, le directeur sportif. »

Et de poursuivre : « Tout le monde dit que Lamine Yamal le mérite, et Lamine lui-même le déclare publiquement, il le fait en conférence de presse avant le match de Ligue des champions et dans l'émission de Valdano parce qu'il veut jouer à ce jeu. »

Il a ajouté : « Messi n'a pas joué pour gagner des Ballons d'Or ; il a joué pour gagner des titres, mais Lamine pense au Ballon d'Or en permanence, c'est presque une obsession chez lui, il veut le gagner, il est jeune, mais il veut le gagner maintenant, et si possible cette saison. »

« Une injustice plus grande que celle de l'Afrique du Sud 2010 »

Meana a appuyé son argument catégorique sur une comparaison historique saisissante, rappelant ce qui s'était passé lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud, où l'Argentine emmenée par Messi avait été éliminée sur le score de quatre buts à zéro face à l'Allemagne en quart de finale, tandis que la sélection espagnole était sacrée grâce à un but historique d'Andrés Iniesta en finale. Et pourtant, le Ballon d'Or était alors revenu à Messi, Iniesta et Xavi terminant respectivement deuxième et troisième.

Dans ce contexte, Meana a déclaré : « Je suis conscient que ce n'était pas le Lamine Yamal qui allait disputer l'Euro 2024, mais je pense que perdre le Ballon d'Or cette année serait plus injuste que de l'avoir perdu en Afrique du Sud en 2010. »

Il a démontré la supériorité directe de Yamal sur Mbappé cette saison, non seulement au niveau des clubs avec son sacre en Liga, le championnat dans lequel évolue Mbappé, mais aussi au niveau international, après avoir mené l'Espagne à la victoire en Coupe du monde à la suite de l'élimination de la France emmenée par Mbappé en demi-finale.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »



Les titres tranchent le duel entre Lamine et Mbappé

L'analyste Luis Flaquer a abondé dans son sens, affirmant que le critère des titres collectifs trancherait la lutte, déclarant : « Si la compétition se limite à Lamine et Mbappé, je pense que l'affaire est réglée, car les titres des équipes sont déterminants, et c'est l'une des conditions pour remporter le Ballon d'Or. »

Il a poursuivi : « En termes de talent, il peut y avoir une différence, car comme le dit Lamine, ils sont tous les deux les meilleurs joueurs du monde. Mais en termes de titres des équipes, Lamine a dépassé Mbappé en championnat ainsi qu'en Coupe du monde, où Lamine a dominé Mbappé et remporté le tournoi. »

La stratégie du Barça en coulisses

De son côté, le journaliste Jordi Martí a révélé l'existence d'une stratégie complète au sein du FC Barcelone pour soutenir la candidature de son joyau, expliquant que cela allait au-delà des performances sur le terrain.

Martí a déclaré : « Je pense qu'il est bon que le Barça soutienne un joueur, et que la présence d'un aussi grand nombre de champions du monde contribuera à unir les voix. Je crois en l'importance des performances sur le terrain, mais nous savons aussi que la politique et les accords conclus en coulisses dans les dix jours qui précèdent la cérémonie de remise du Ballon d'Or jouent un rôle capital. Le club doit fonctionner comme une seule entité. »

Il a ajouté : « Il y a beaucoup en jeu ici ; nous devons apprécier le mérite de Lamine, ses performances, ses succès et son évolution, car Lamine n'est pas qu'un talent, il possède la maturité, l'intelligence, l'équilibre, le sens des responsabilités, l'engagement, et d'autres qualités qui s'ajoutent à son talent. Et il est logique, pour la marque Lamine, tout comme pour le Barça, qu'une éventuelle victoire au Ballon d'Or constitue une stratégie essentielle pour le club. »