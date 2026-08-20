« Ce serait un renfort pour l’Ajax et l’Eredivisie »

Wim Kieft donne son avis sur Noa Lang dans la rubrique questions-réponses de KieftJansenEgmondGijp. L’attaquant a récemment été cité du côté de l’Ajax, même s’il reste à voir s’il reviendra réellement aux Pays-Bas.

« Pour le championnat néerlandais et l’Ajax, ce serait un renfort », ouvre Kieft dans son analyse sur Lang. « Au PSV, il a aussi plutôt bien fait les choses, bien sûr. »

L’analyste originaire de Haarlem émet toutefois immédiatement une critique au sujet de l’international néerlandais. « Il s’est quand même avéré que ça n’a pas marché à l’étranger, c’est bien dommage. Tu peux avoir un comportement atypique, à condition d’être performant. »

« On place vite les joueurs très haut. On va aussi le voir avec Godts, même s’il est belge. Lang n’a pas réussi à Naples. Et ensuite, il est parti à Galatasaray. Là non plus, ça n’a pas vraiment marché, bien sûr », soupire un Kieft sceptique. « Lang pourrait réussir à l’étranger. Moi, je ne retournerais certainement pas aux Pays-Bas à sa place », intervient Rob Jansen. « Mais il a du mal avec la critique. Cette génération en souffre davantage, d’ailleurs. »

L’agent poursuit : « S’il se concentrait vraiment sur le football. Et s’il arrêtait un moment avec tout ce qu’il y a autour. Alors il peut encore avoir une très belle carrière. »

« Ce n’est pas non plus comme s’il faisait des choses complètement folles », prend quelque peu la défense de Lang Kieft. « On a toujours l’idée qu’il a davantage en lui. Ce n’est pas automatique, il faut aussi que tout soit en place mentalement. Et certains ne l’ont pas. »

Lang a été associé à l’Ajax, qui s’est également vu proposer Leon Bailey (Aston Villa). Le directeur technique Jordi Cruijff semble explorer plusieurs options pour le poste d’ailier gauche.