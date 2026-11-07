Le Real Madrid s'est imposé avec force sur la scène footballistique, en poursuivant sa série de victoires avec un huitième succès consécutif, après avoir battu Valence (3-0) au stade de Mestalla, lors d'un match qui a reflété la grande évolution connue par l'équipe sous la direction du Portugais José Mourinho, au milieu des éloges sur sa performance collective et l'harmonie croissante entre ses joueurs.

Le journal espagnol « Marca », dans un rapport intitulé « Les choses qui semblaient impossibles ont commencé à se produire à Madrid », a mis en lumière la transformation survenue au sein de l'équipe madrilène au cours des quatre derniers mois, estimant que Mourinho a réussi à bâtir une équipe dotée de détermination, d'un pressing élevé et d'une efficacité offensive, avec une coordination évidente entre ses éléments dans les transitions offensives et défensives.

Le journal a souligné que le Real Madrid a abordé avec beaucoup de sérieux la confrontation face à Valence, malgré la difficulté de jouer sur la pelouse de Mestalla, et qu'il a réussi progressivement à imposer son rythme et à affaiblir l'enthousiasme des locaux, avant de sceller le match par une victoire confortable, en profitant du respect des consignes par ses joueurs et de leur refus de se laisser entraîner dans un climat de tension et de protestations.

Il a ajouté que l'équipe dispose désormais d'un groupe de base clair, uni par une identité technique définie et un esprit compétitif grandissant, face au recul de Valence, dont les joueurs ont semblé plus préoccupés par les contestations et les disputes que par la tentative de revenir dans le match.

Valverde : Mourinho fait ressortir la meilleure version

L'Uruguayen Federico Valverde a reçu des éloges particuliers, après avoir poursuivi son éclat en inscrivant un nouveau but face à Valence, à la suite de son rôle décisif dans la victoire du Real Madrid contre l'AEK Athènes, lorsqu'il avait marqué le but de la victoire dans le temps additionnel.

Marca a estimé que Mourinho a réussi à extraire le meilleur potentiel du joueur, en l'utilisant au poste d'arrière droit, bien qu'il ne préfère pas y évoluer, soulignant que Valverde possède les atouts qui pourraient faire de lui le meilleur arrière droit du monde.

Güler : un talent mondial qui fait la différence

De son côté, le Turc Arda Güler est devenu l'un des éléments centraux de l'effectif du Real Madrid, après avoir prouvé sa capacité à gérer les attaques de l'équipe et à faire la différence grâce à ses touches de balle remarquables.

Güler a livré une prestation remarquable face à Valence, au cours de laquelle il a inscrit un but et en a offert un autre à Kylian Mbappé, contribuant directement à la victoire sur le score de trois buts à zéro, et remportant le prix d'homme du match, étant désormais en concurrence avec l'attaquant français pour cette distinction grâce à son niveau en hausse.

Diomandé : l'incarnation des idées de Mourinho

Les éloges se sont étendus à l'Ivoirien Yan Diomandé, que le journal a décrit comme l'une des plus belles incarnations des idées de Mourinho, grâce à son activité constante, son pressing continu sur les adversaires et son engagement dans le travail collectif, ce qui pousse ses coéquipiers à fournir le même effort.

Il a précisé que le rôle de Diomandé ne se limite pas aux tâches défensives et au pressing sur l'adversaire, mais s'étend à la création du danger offensif en possession du ballon, grâce à ses déplacements et à sa capacité à créer des occasions de but.

Cucurella et Diomandé : un duo difficile à percer

Marca a également salué le niveau affiché par Cucurella, estimant qu'il a dépassé la phase d'adaptation et atteint son meilleur niveau, formant avec Diomandé un duo solide sur le flanc gauche, difficile à percer pour les adversaires.

Le journal a souligné que l'harmonie entre les deux joueurs est devenue évidente, et que l'entente entre eux semble même meilleure que celle qui unit Cucurella au Brésilien Vinicius Junior, nouvel indice de l'évolution collective que connaît le Real Madrid sous la direction de Mourinho.