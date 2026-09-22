Gavi ne vit pas la saison actuelle comme un titulaire indiscutable et permanent au Barça, mais il continue de bénéficier d'une grande confiance de la part de l'entraîneur Hansi Flick, qui le soutient et compte sur lui dans ses plans, tandis que le joueur andalou poursuit son travail afin d'obtenir le plus grand nombre possible de minutes de jeu dans un contexte de forte concurrence au sein de l'équipe.

Dans un entretien accordé au magazine « Men's Health », Gavi, âgé de 22 ans, a évoqué sa situation actuelle au Barça et la façon dont sa gestion de la pression a évolué par rapport à ses débuts : « Il y a aujourd'hui beaucoup plus de pression qu'à l'époque où j'avais 17 ans. À ce moment-là, je ne me rendais pas compte d'où j'étais. Plus j'étais jeune, plus je prenais du plaisir dans le football. »

Malgré son jeune âge, Gavi a traversé plusieurs épreuves difficiles, notamment les blessures qui l'ont éloigné des terrains pendant de longues périodes, mais il estime que cette phase l'a aidé à acquérir davantage de patience et de maturité.

Le joueur du Barça a déclaré : « Peut-être que je n'étais pas patient auparavant, mais aujourd'hui je le suis davantage. Lorsque j'étais blessé, je devais franchir les étapes et me fixer des objectifs. Il m'a également été utile d'apprendre d'autres choses au-delà du football. Aujourd'hui, je peux dire que je prends beaucoup mieux soin de moi qu'au moment où j'ai débuté ma carrière professionnelle. »

Gavi parle de son genou

Bien qu'il ne soit pas titulaire dans tous les matchs, Gavi affirme qu'il doit toujours prendre soin de son genou, qui l'a éloigné des terrains pendant près d'une saison entière, insistant sur la nécessité de ne rien négliger dans sa gestion.

Il a expliqué : « Mon genou doit toujours être solide, que je joue ou non. Je ne peux pas relâcher mes efforts, car la blessure peut survenir à tout moment. »

Gavi a également évoqué le rôle joué par sa famille durant sa période de blessure : « Je me suis isolé avec ma famille, et cela m'a beaucoup aidé. »

Gavi fait l'éloge de Lamine Yamal

Gavi a par ailleurs réservé un éloge particulier à son coéquipier du Barça, Lamine Yamal, soulignant que son talent ne se manifeste pas seulement pendant les matchs, mais qu'il ressort encore davantage lors des entraînements.

Il a déclaré : « Ce joueur est excellent sur le terrain, mais il vous surprend encore plus à l'entraînement. Je souhaite seulement qu'il continue de progresser. Il est conscient de son potentiel ; il peut faire partie des meilleurs de tous les temps. »

Il a ajouté : « Je le vois fort mentalement, et c'est finalement le plus important. Il sait ce qu'il veut, et il a encore un long avenir footballistique devant lui. Il doit continuer sur cette voie au quotidien, car le présent est le plus important, et tout le monde le surveillera de près chaque jour. »