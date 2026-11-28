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Le FC Barcelone s'apprête à ajouter une expérience exceptionnelle à ses visites du Spotify Camp Nou. Le club a décidé d'ouvrir le vestiaire de l'équipe première aux visiteurs, offrant ainsi aux supporters une rare occasion de découvrir l'un des lieux les plus intimes du club catalan. Une démarche qui révèle aussi l'ambition de la direction d'accroître les recettes générées par le stade une fois les travaux de rénovation achevés.

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Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » révèle que le Barça compte permettre la visite du vestiaire de l'équipe première dans le cadre du nouveau circuit du musée et du stade, dont la réouverture est prévue au cours du premier trimestre 2027. Cette expérience deviendra ainsi l'un des principaux attraits du nouveau projet touristique.

Cette décision marque un changement notable par rapport à la précédente visite, qui a duré jusqu'en mai 2023, avant le début des travaux de rénovation du stade, puisque le parcours comprenait alors un passage par le vestiaire de l'équipe première.

Mais la situation sera différente cette fois, la visite étant désormais possible sur le plan logistique. L'équipe première n'utilise en effet le vestiaire que les jours de match, ce qui permet d'accueillir des visiteurs le reste de la semaine sans perturber la préparation des joueurs.

Le vestiaire se trouve dans un espace souterrain d'environ 2 600 mètres carrés, qui regroupe plusieurs installations du club, dont le vestiaire du personnel, le vestiaire féminin ainsi que le bureau de l'entraîneur Hansi Flick.

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Cette zone abrite également d'autres installations, notamment un espace aquatique de pointe, une petite salle de sport et une salle dédiée à l'analyse des matchs et au visionnage de vidéos, de quoi permettre aux visiteurs de découvrir une partie du quotidien de l'enceinte sportive.

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Pendant la rénovation, les visites des parties intérieures du stade ont été limitées pour des raisons de sécurité. La réouverture du projet permettra toutefois de retrouver cette expérience : les visiteurs pourront poursuivre leur parcours à l'intérieur du Camp Nou après le musée, selon la formule qu'ils auront choisi d'acheter.

Un privilège réservé aux socios du Barça

Les avantages ne se limiteront pas à l'ouverture du vestiaire de l'équipe première. Le Barça compte en effet offrir un privilège à ses socios, avec un accès entièrement gratuit au nouveau musée et à la zone des vestiaires.

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Une mesure qui s'inscrit dans la continuité de la politique menée par le club lors de la précédente visite et au musée temporaire, installé actuellement sur le site de l'ancienne patinoire, où les socios pouvaient entrer gratuitement.

Ce privilège vise à préserver la relation particulière entre le club et ses socios, en leur permettant de profiter des nouvelles installations au moment du lancement du projet touristique dans sa version modernisée.

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Le « Skywalk », la plus grande surprise du Camp Nou

Le vestiaire ne sera toutefois pas le seul attrait du nouveau projet. Le Barça prépare une expérience encore plus spectaculaire baptisée « Skywalk », qui sera l'un des ajouts les plus attendus au Spotify Camp Nou.

Cette passerelle suspendue doit être construite au-dessus du toit du stade, dans la zone située entre la tribune nord et la tribune principale, à une hauteur pouvant atteindre 80 mètres. Les visiteurs pourront ainsi profiter de vues panoramiques sur la ville de Barcelone depuis le point le plus élevé de l'enceinte.

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Cette expérience rappelle les installations touristiques du stade de Tottenham Hotspur et offrira aux supporters une perspective différente sur le stade et la ville, loin des parcours traditionnels des visites.

Selon le rapport, le club vise une ouverture du « Skywalk » au public d'ici 2029, l'année où le Camp Nou espère accueillir la finale masculine de la Ligue des champions.

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Le Barça ne considère pas cet ajout comme un simple divertissement supplémentaire, mais comme une occasion d'augmenter considérablement les recettes annuelles du musée, grâce à des formules touristiques haut de gamme capables d'attirer davantage de visiteurs.

Le FC Barcelone ne se contente donc pas de rénover son stade pour le rendre plus moderne et plus apte à accueillir de grands événements. Il cherche aussi à en faire une destination touristique à part entière, alliant la magie du football et les expériences de loisirs, et lui ouvrant de nouvelles sources de revenus en dehors du rectangle vert.