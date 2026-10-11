Ce n'était pas un hasard : comment Augsbourg a-t-il trompé le Bayern Munich ?

Le but historique inscrit par Augsbourg dans les filets du Bayern Munich après 8,4 secondes n'était ni une action fortuite ni une erreur imprévisible : il est le fruit d'un plan soigneusement étudié, au cours duquel les locaux ont exploité une faille dans la manière dont le géant bavarois entame ses matches, décrochant un précieux match nul 2-2 en Bundesliga.

Robin Fellhauer, auteur du but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, a révélé que son équipe avait étudié la façon dont le Bayern Munich exécute son coup d'envoi, le club bavarois ayant pris l'habitude de transmettre le ballon à son gardien Manuel Neuer, qui le renvoie ensuite vers l'avant.

Fellhauer, arrivé à Augsbourg en provenance d'Elversberg à l'été 2025 pour 700 000 euros, a déclaré : « Nous avons clairement discuté de la tactique du Bayern avant la rencontre. Ma mission était de déborder Alphonso Davies et de mettre la pression sur Neuer pour l'empêcher de contrôler le ballon. »

Il a ajouté au quotidien allemand « Bild » : « J'ai dépassé Davies assez facilement, puis j'ai remarqué que le ballon avait rebondi de façon inattendue devant Neuer. Je me suis alors précipité vers lui et je l'ai pressé au plus près possible. »

Le résultat est venu plus vite que quiconque ne l'imaginait : dès le coup d'envoi, Harry Kane a transmis le ballon à Neuer, mais le portier allemand a mal évalué le rebond, laissant à Fellhauer l'occasion de s'engouffrer et de glisser le ballon dans le but vide, offrant à Augsbourg une avance historique après seulement 8,4 secondes.

Neuer n'a pas caché que le Bayern recourait à ce procédé depuis longtemps, expliquant à « Bild » : « C'est la stratégie habituelle, nous l'appliquons depuis très longtemps. » Mais l'erreur commise par le gardien chevronné pourrait pousser le staff technique à reconsidérer l'intérêt de poursuivre dans cette voie lors des prochaines rencontres.

Avec ce but, Fellhauer a pulvérisé l'ancien record du but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, dépassant Karim Bellarabi, qui avait marqué après 9 secondes, ainsi que Kevin Volland, auteur d'un but également survenu après 9 secondes, selon les chiffres figurant dans les registres de la compétition. Le joueur a reçu les félicitations des deux vedettes après son exploit historique.

Les surprises d'Augsbourg face au Bayern ne datent pas de cette rencontre : lors de la saison 2018-2019, l'équipe avait pris l'avantage après 12 secondes sur un but contre son camp de Leon Goretzka, avant de poursuivre sur sa lancée lors de confrontations ultérieures.

La force d'Augsbourg ne s'est pas limitée à ce but précoce : l'équipe a également su résister aux assauts du Bayern Munich, en s'appuyant sur son organisation défensive et sur des contres rapides, préservant ainsi ses chances de repartir avec un résultat positif jusqu'au coup de sifflet final.

L'entraîneur Manuel Baum a salué la performance de ses joueurs, soulignant que ce match nul était le fruit d'un remarquable travail collectif, aussi bien de la part des titulaires que des remplaçants.

Baum a déclaré : « Ce fut une performance collective formidable, peu importe qui a débuté la rencontre ou qui est entré en jeu. C'est pourquoi il ne serait pas approprié de citer un joueur en particulier aujourd'hui. Je suis très fier des joueurs et de tous ceux qui étaient présents sur le terrain. »

Si le plan d'Augsbourg a réussi à déstabiliser le Bayern, le club bavarois porte également une part de responsabilité dans les deux buts encaissés, après avoir commis des erreurs qui ont offert à son adversaire la possibilité de revenir dans le match.



