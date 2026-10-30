Les clubs d'Arsenal, de Liverpool et de Manchester United sont entrés dans le cercle des prétendants à l'engagement de Lennart Karl, le jeune joueur du Bayern Munich âgé de 18 ans, après avoir attiré les regards par ses prestations offensives avec la formation allemande, dans un contexte de controverse soulevée récemment autour de sa situation au sein du club et de son avenir au cours de la période à venir.

Christian Falk, journaliste au quotidien allemand « Bild », a révélé que des responsables des trois clubs anglais l'avaient contacté par téléphone pour s'enquérir de la situation de Karl au Bayern Munich, lors de son entretien avec Julian Agardi, correspondant du club bavarois, dans l'émission « Bayern Insider » sur la chaîne « Bild ».

L'intérêt des clubs anglais fait suite à la controverse qui a entouré le joueur récemment, en particulier après les critiques formulées à son encontre par Uli Hoeness, le patron du Bayern Munich, qui a affirmé qu'il était encore loin d'être une superstar, insistant sur la nécessité pour les jeunes joueurs de faire preuve d'humilité. Il a également refusé de le comparer à Michael Olise, estimant que l'écart entre eux restait important.

Falk a indiqué que la somme réclamée pour le transfert de Karl s'élève à 60 millions d'euros, un montant que les clubs de Premier League sont en mesure d'assumer, précisant qu'aucune négociation n'a encore débuté concernant la prolongation du contrat du joueur.

En revanche, Falk a écarté la possibilité que le Bayern Munich se sépare de son jeune talent, affirmant que le club n'a pas l'intention de le vendre et ne permettra pas son départ contre une somme dérisoire, d'autant plus qu'il est l'un des diplômés du centre de formation et qu'il compte sur lui pour bâtir l'avenir de l'équipe.

Ces développements coïncident avec les déclarations de Jan-Christian Dreesen, le directeur sportif du Bayern Munich, qui a affirmé récemment dans un entretien avec le quotidien « Sport Bild » que le club dispose de la capacité financière de supporter le coût de n'importe quel transfert.

Le contrat de Lennart Karl avec le Bayern Munich court jusqu'en 2029, après que le contrat qu'il a signé le jour de son dix-huitième anniversaire s'est transformé en contrat professionnel.