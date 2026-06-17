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Muhammad Sharaf Eldeen

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Ce n’est pas mon choix… Mourinho désigne sa priorité pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid

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Le Real Madrid veut faire vite et plier le match dès les premières minutes.

D’après le journal espagnol « Marca », le Real Madrid a identifié sa priorité absolue pour renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato estival.

À la demande du nouvel entraîneur José Mourinho, le club madrilène veut renforcer ce secteur, et le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández, arrive en tête de la short-list présentée par le technicien portugais.

Le 30 mars dernier, le joueur avait confié son désir de vivre un jour à Madrid, des propos qui avaient provoqué un véritable séisme à Stamford Bridge.

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Sa présence à l’Open de Madrid a d’ailleurs attisé les rumeurs, comme le rapporte Marca.

Son agent, l’ancien footballeur Javier Pastore, est conscient de l’intérêt du Real Madrid et de la volonté de son client, même si la transaction s’annonce plus complexe que celle de Kounde, en raison de son coût élevé. Le club madrilène espère néanmoins conclure rapidement ce dossier pour boucler son mercato au plus vite.

De son côté, Chelsea n’exclut pas un départ, et Xabi Alonso ne souhaite pas conserver un joueur qui ne s’investirait pas pleinement dans le projet, même si le club londonien ne facilitera pas le départ de l’une de ses stars les plus en vue.

Les Blues estiment toujours le joueur à au moins 120 millions d’euros, montant déboursé auprès de Benfica lors du mercato d’hiver 2023, juste après la Coupe du monde au Qatar.

Autres options

Si ce dossier venait à échouer, José Mourinho resterait attentif à d’autres pistes, toujours selon Marca.

Dans ce contexte, un autre nom émerge parmi les préférés du technicien portugais : Matheus Fernandes, actuellement à West Ham United.

Malgré la relégation des « Hammers » de la Premier League, le jeune milieu de terrain portugais conserve une solide réputation outre-Manche.

Selon Marca, d’autres pistes sont également étudiées : ces dernières heures, le nom de l’international marocain Ayoub Bouadi a émergé avec force après sa performance remarquable contre le Brésil (1-1) lors de la Coupe du monde 2026.

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