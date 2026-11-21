Partager Suivez GOAL sur Google

Le Real Madrid possède un véritable trésor avec Kylian Mbappé dans ses rangs. Le joueur français est l'un des éléments offensifs les plus influents au monde et franchit chaque saison la barre des 40 contributions décisives avec une facilité et une régularité impressionnantes.

Publicité

Selon le quotidien espagnol « Marca », les chiffres de Mbappé avec le Real Madrid traduisent cet impact considérable : il a inscrit 44 buts, délivré quatre passes décisives et provoqué 4 penalties lors de sa première saison sous le maillot blanc.

La star française a poursuivi sur sa lancée la saison dernière avec 42 buts, 3 passes décisives et 4 nouveaux penalties provoqués, tandis qu'il compte cette saison 17 buts, 3 passes décisives et deux penalties provoqués.

L'impact offensif de l'attaquant français est colossal, mais l'autre bonne nouvelle au Real Madrid, c'est que l'équipe ne profite pas d'un seul Mbappé, mais de « deux ».

Le trio formé par Arda Güler, Jude Bellingham et Diomande reproduit l'impressionnante puissance offensive qu'apporte Kylian, dans une équation à trois contre un qui aboutit à un rendement offensif semblable à celui que Mbappé produit à lui seul.

Publicité Publicité

Si le numéro 10 a déjà été impliqué sur 22 buts avec le Real Madrid cette saison, ses trois coéquipiers totalisent ensemble 24 contributions décisives.

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL Regarder

Une bonne nouvelle pour l'entraîneur José Mourinho, puisque cela atténue d'une certaine manière la dépendance inévitable de l'équipe envers un joueur aussi décisif devant le but.

Le trio devance de peu le rendement offensif de la star du Real Madrid : Güler a marqué 5 buts et en a offert 5, Bellingham en a inscrit 5 et délivré 4 passes décisives, tandis que Diomande compte 4 buts et une passe décisive.

Publicité

Le trio devient ainsi un ensemble de trois armes essentielles dans l'attaque madrilène, qui profite grâce à eux d'un « autre Mbappé » sur le terrain.

Une puissance de feu qui le rapproche du FC Barcelone

Les deux « versions » de Mbappé dont dispose le Real Madrid ont joué un rôle décisif dans la série de huit victoires consécutives de l'équipe.

Publicité

La Maison Blanche a nettement relevé son niveau offensif, conformément à ce que l'on peut attendre d'une équipe qui regorge de joueurs capables de peser en attaque.

Au cours de cette superbe série, le Real Madrid a inscrit 24 buts, soit une moyenne de 3 buts par match, contre 20 buts lors des 8 premières rencontres de la saison.

Publicité

Ce bilan offensif réalisé au cours du dernier mois rapproche l'équipe du FC Barcelone, qui a marqué 26 buts sur la même période.

À l'inverse, l'efficacité du club catalan devant le but a reculé, alors que l'équipe de Hans Flick avait inscrit le total impressionnant de 36 buts lors des 8 premiers matchs de la saison, soit 4,5 buts par rencontre.