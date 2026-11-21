Le Real Madrid possède un véritable trésor avec Kylian Mbappé dans ses rangs. Le joueur français est l'un des éléments offensifs les plus influents au monde et franchit chaque saison la barre des 40 contributions décisives avec une facilité et une régularité impressionnantes.
Selon le quotidien espagnol « Marca », les chiffres de Mbappé avec le Real Madrid traduisent cet impact considérable : il a inscrit 44 buts, délivré quatre passes décisives et provoqué 4 penalties lors de sa première saison sous le maillot blanc.
La star française a poursuivi sur sa lancée la saison dernière avec 42 buts, 3 passes décisives et 4 nouveaux penalties provoqués, tandis qu'il compte cette saison 17 buts, 3 passes décisives et deux penalties provoqués.
L'impact offensif de l'attaquant français est colossal, mais l'autre bonne nouvelle au Real Madrid, c'est que l'équipe ne profite pas d'un seul Mbappé, mais de « deux ».
Le trio formé par Arda Güler, Jude Bellingham et Diomande reproduit l'impressionnante puissance offensive qu'apporte Kylian, dans une équation à trois contre un qui aboutit à un rendement offensif semblable à celui que Mbappé produit à lui seul.
Si le numéro 10 a déjà été impliqué sur 22 buts avec le Real Madrid cette saison, ses trois coéquipiers totalisent ensemble 24 contributions décisives.
Une bonne nouvelle pour l'entraîneur José Mourinho, puisque cela atténue d'une certaine manière la dépendance inévitable de l'équipe envers un joueur aussi décisif devant le but.
Le trio devance de peu le rendement offensif de la star du Real Madrid : Güler a marqué 5 buts et en a offert 5, Bellingham en a inscrit 5 et délivré 4 passes décisives, tandis que Diomande compte 4 buts et une passe décisive.
Le trio devient ainsi un ensemble de trois armes essentielles dans l'attaque madrilène, qui profite grâce à eux d'un « autre Mbappé » sur le terrain.
Une puissance de feu qui le rapproche du FC Barcelone
Les deux « versions » de Mbappé dont dispose le Real Madrid ont joué un rôle décisif dans la série de huit victoires consécutives de l'équipe.
La Maison Blanche a nettement relevé son niveau offensif, conformément à ce que l'on peut attendre d'une équipe qui regorge de joueurs capables de peser en attaque.
Au cours de cette superbe série, le Real Madrid a inscrit 24 buts, soit une moyenne de 3 buts par match, contre 20 buts lors des 8 premières rencontres de la saison.
Ce bilan offensif réalisé au cours du dernier mois rapproche l'équipe du FC Barcelone, qui a marqué 26 buts sur la même période.
À l'inverse, l'efficacité du club catalan devant le but a reculé, alors que l'équipe de Hans Flick avait inscrit le total impressionnant de 36 buts lors des 8 premiers matchs de la saison, soit 4,5 buts par rencontre.
Voir le profil de l'auteur
J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.
Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.
Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.
Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.
Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.
Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :
* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom
* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso
* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs
* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme