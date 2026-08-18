Ce n'est pas Harry Kane : Al-Hilal ouvre ses coffres pour un attaquant anglais

Le club d'Al-Hilal a ouvert ses coffres afin de recruter un nouvel attaquant de l'équipe d'Angleterre lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a affirmé que le club d'Al-Hilal a présenté une offre à Aston Villa afin de recruter son attaquant anglais Ollie Watkins pendant l'actuelle période des transferts estivaux.

Romano a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X », que le club saoudien propose à son homologue anglais 45 millions d'euros, bonus compris, pour boucler la transaction.

Il s'agit de la troisième offre présentée par le club d'Al-Hilal à Aston Villa afin de recruter Watkins, le club anglais ayant rejeté deux précédentes offres du « Zaïm », selon Romano lui-même.

De son côté, le joueur de 30 ans semble intéressé par un transfert à Al-Hilal lors de l'actuel mercato estival, mais il devra attendre d'obtenir l'accord des « Villans » avant de conclure les choses de manière officielle.

Watkins est devenu le deuxième attaquant anglais qu'Al-Hilal souhaite recruter lors de l'actuel mercato estival, après Harry Kane, la star du Bayern Munich, dont le nom a également été associé au Kingdom Arena.

Cela intervient alors qu'Al-Hilal recherche un nouvel attaquant pour mener son attaque la saison prochaine, dans un contexte où il souhaite se séparer de son attaquant français Karim Benzema lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Il convient de rappeler que Watkins a été l'un des meilleurs attaquants de la Premier League au cours des dernières années. Il a disputé 55 matchs avec Aston Villa la saison passée, inscrivant 21 buts et délivrant 5 passes décisives.

L'attaquant anglais faisait partie de la sélection de son pays lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais il n'a participé qu'à deux matchs en tant que remplaçant, sans parvenir à marquer ni à délivrer la moindre passe décisive.