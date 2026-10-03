Lors d'une soirée marquée par sa prestation éclatante face à l'équipe de France, Gianluigi Donnarumma ne s'est pas contenté de garder la cage de l'Italie : il a également tranché sur la course au Ballon d'Or, en désignant le joueur qu'il juge le plus méritant pour le trophée.

Le gardien de Manchester City a brillé de façon remarquable lors de la confrontation entre la France et l'Italie, qui s'est soldée par un match nul 1-1, décrochant le titre d'homme du match selon le classement de la rédaction de « Foot Mercato ».

Après le coup de sifflet final, Donnarumma s'est vu poser une question au sujet de son candidat favori pour le sacre lors du prochain Ballon d'Or, et son choix a surpris certains, puisqu'il a accordé sa voix à son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, qui était son adversaire lors de ce même match.

Donnarumma a déclaré en français, dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « Qui est mon candidat favori pour le Ballon d'Or ? Ousmane Dembélé. »

Donnarumma a porté le maillot du Paris Saint-Germain entre 2021 et 2025, et a vécu avec l'équipe une étape historique au cours de laquelle le club parisien a été sacré pour la première fois en Ligue des champions.

Le gardien italien a été l'un des éléments les plus marquants du Paris Saint-Germain entre 2021 et 2025, aux côtés de Dembélé, qui est devenu par la suite l'un des principaux candidats à la prestigieuse distinction individuelle.







