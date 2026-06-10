Ce joueur, qui compte cinq sélections avec les Oranje, a provoqué l’hilarité de Van Gaal

À la demande du journal De Telegraaf, Andries Noppert revient sur la Coupe du monde 2022, qu’il a vécue intensément en tant que gardien de but titulaire surprise de l’équipe nationale néerlandaise. Le portier, qui dépasse le mètre quatre-vingts, raconte notamment une anecdote concernant l’ancien sélectionneur Louis van Gaal.

Le gardien de but aux cinq sélections évoque notamment une journée médiatique organisée par la KNVB quelques semaines avant le coup d’envoi de la phase finale au Qatar. « Nous avons shooté de nombreuses photos et tourné des vidéos diffusées sur les écrans géants des stades lors de la présentation des joueurs », raconte-t-il.

Tous les internationaux néerlandais devaient imaginer une célébration, Noppert donc aussi. « Un geste de joie, pour un but ou une parade. Mais bon, qu’est-ce que j’en savais ? Je n’y avais jamais réfléchi. J’ai fait la première chose qui m’est venue à l’esprit et j’ai brandi des jumelles imaginaires devant mes yeux. »

Au moment où Van Gaal visionnait la séquence, le gardien frison a donc mimé son geste. « Il n’a pas pu s’arrêter de rire », raconte-t-il. « Cette photo a été prise juste après notre victoire contre le Sénégal. Van Gaal a reproduit ma célébration ici. » Le sélectionneur, hilare, a commenté : « Eh bien, voilà une véritable célébration. »

Le portier de Heerenveen ne tarit pas d’éloges sur le technicien : « Avec Van Gaal, on sait exactement où l’on en est. En même temps, il m’a donné le sentiment que j’étais bien comme je suis. » Il illustre aussitôt la franchise légendaire de l’ancien sélectionneur sur le terrain d’entraînement.

Le gardien de 32 ans pestait contre la glacière d’eau réservée aux joueurs, alors que les membres du staff avaient droit à des boissons gazeuses. « Je râlais un peu à ce sujet, parce que j’en avais vraiment marre de toute cette eau. Apparemment, je l’ai fait un peu trop fort, car Van Gaal m’a entendu. Il est venu vers moi en faisant tout un foin. “Oh, et qu’est-ce que tu bois chez toi alors ?”, m’a-t-il demandé. “Eh bien, tout simplement ce dont j’ai envie”, ai-je répondu.

Il a alors désigné les deux réfrigérateurs : « Très bien, à partir de maintenant, le réfrigérateur de gauche est pour toi. Et celui de droite, avec de l’eau ? Il est pour les autres joueurs », se souvient Noppert, qui conserve une très haute opinion de l’entraîneur amstellodamois.

« Van Gaal et moi, on s'entendait bien. C'est un sentiment difficile à exprimer avec des mots. J'ai eu la chance de partager de grands moments avec ce grand monsieur. C'était unique », conclut Noppert, reconnaissant.