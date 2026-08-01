Le Sénégalais Kalidou Koulibaly, défenseur d'Al-Hilal, s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique durant la période de préparation de la nouvelle saison, après avoir affiché un niveau totalement éloigné de l'image que les supporters du club connaissaient depuis son arrivée dans l'équipe, plaçant ainsi le club face à une crise technique complexe à un moment délicat.

Koulibaly avait été victime d'une blessure à la cuisse durant les dernières semaines de la saison précédente, avant de revenir participer avec la sélection du Sénégal à la Coupe du monde 2026. Cependant, son niveau depuis son retour a suscité de nombreuses interrogations, tant sur le plan physique que technique.

Une crise de calendrier

Le problème, pour Al-Hilal, ne réside pas seulement dans le recul de niveau du défenseur sénégalais, mais aussi dans le manque de temps avant le début de la nouvelle saison. Il est en effet devenu difficile de prendre la décision de s'en séparer, puis de recruter un défenseur étranger du même calibre durant les jours restants du marché des transferts.

Recruter un défenseur central international nécessite du temps pour négocier, faire passer les examens médicaux, puis lui accorder l'occasion de s'intégrer au groupe, autant de choses qu'Al-Hilal n'a pas le luxe d'attendre à l'approche des compétitions officielles.

Inzaghi face à un test difficile

La situation se complique davantage pour l'Italien Simone Inzaghi, qui comptait sur l'expérience de Koulibaly pour diriger la ligne arrière. Mais le niveau actuel du Sénégalais impose à l'entraîneur de chercher des solutions rapides, que ce soit en réorganisant le dispositif défensif ou en donnant leur chance à d'autres éléments.

Dans le même temps, les alternatives locales ne semblent pas suffisantes pour assumer la responsabilité lors d'une saison où Al-Hilal attend de fortes compétitions, tant sur le plan national que continental, ce qui fait du maintien de Koulibaly à son niveau actuel une véritable source d'inquiétude au sein du club.

En fin de compte, Al-Hilal pourrait être contraint de miser sur un retour progressif de Koulibaly à son meilleur niveau dès le début de la saison, car l'option de le remplacer est devenue plus complexe que jamais.

Et si le défenseur sénégalais ne parvient pas à retrouver rapidement son éclat, le club pourrait se retrouver face à l'une des crises défensives les plus difficiles avant le début de la saison.