« Casper Tengstedt peut déjà quitter Feyenoord, mais il y a un gros obstacle »

Casper Tengstedt est entré sur les radars du Seattle Sounders FC. C’est ce qu’affirme sur X le journaliste américain Niko Moreno, qui suit de près le club de MLS. La réglementation en vigueur dans le championnat américain pourrait toutefois faire en sorte que l’attaquant reste provisoirement à Feyenoord.

Le Seattle Sounders n’a actuellement pas de place dans son effectif pour ce que l’on appelle un Designated Player. Les clubs de MLS peuvent recruter au maximum trois joueurs dont le salaire et l’indemnité de transfert dépassent le budget.

Le salaire et l’indemnité de transfert doivent s’inscrire parfaitement dans les règles strictes appliquées par la MLS. En outre, il reste à voir si un accord sera effectivement trouvé avec Feyenoord pour l’attaquant danois.

Tengstedt a été recruté l’été dernier pour six millions d’euros en provenance de Benfica. Sa première année à De Kuip n’a pas été un franc succès, notamment en raison de la présence d’Ayase Ueda, meilleur buteur d’Eredivisie.

L’attaquant danois est lié à Feyenoord par un contrat qui court jusqu’à l’été 2029. On ne sait pas quelle est la position de Tengstedt concernant une aventure au Seattle Sounders, huitième de la Conférence Ouest de MLS.

Par ailleurs, rien ne dit encore que Feyenoord veuille déjà le vendre. Il est en effet possible qu’Ueda décroche encore un transfert vers un grand championnat européen dans les dernières semaines du mercato estival.