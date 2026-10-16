Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a affirmé que son équipe avait tourné la page de la polémique née des déclarations fracassantes de Lisandro Martinez à l'encontre des dirigeants du club, insistant sur le fait que l'incident n'avait pas affecté l'atmosphère au sein du groupe et que les joueurs affichaient un moral excellent avant d'affronter Leeds United, dimanche.

Les propos de Carrick interviennent après la vive controverse déclenchée par un entretien télévisé accordé par Martinez, à la suite de la défaite de Manchester United face à l'Atlético Madrid sur le score de 0-2, mardi.

Selon le quotidien britannique « Daily Mail », Martinez a accusé, lors de cet entretien, la direction de Manchester United à Old Trafford, ainsi que Jason Wilcox, le directeur sportif du club, d'avoir échoué sur le marché des transferts l'été dernier, dans un contexte où plusieurs informations font état d'un certain nombre de joueurs cadres de l'équipe partageant le même point de vue.

Les déclarations du défenseur argentin ont suscité une large polémique, avant qu'il ne présente ses excuses jeudi et qu'il ne soit sanctionné d'une amende.

Carrick s'est exprimé vendredi, avant la rencontre entre Manchester United et Leeds United, dimanche, et a été interrogé sur l'évolution de cette affaire et sur ce qui s'est passé à l'intérieur du club.

Carrick a déclaré : « C'est déjà terminé, nous avons dépassé cette question en tant que groupe, ce n'est pas une crise. Quelqu'un peut dire une chose qu'il n'aurait pas dû dire, mais cela ne nous détourne pas de ce que nous construisons ici, et cela n'affecte pas l'état d'esprit qui règne au sein du groupe. »

Il a ajouté : « Les joueurs se sont très bien entraînés et leur moral était élevé pendant les séances. La situation de l'équipe était excellente aujourd'hui, c'était même la meilleure que j'aie vue depuis un certain temps. »

Carrick a précisé que Martinez était conscient d'avoir commis une erreur, assurant que l'ambiance au sein de l'équipe était très positive.

Martinez avait publié, jeudi soir, un message sur les réseaux sociaux dans lequel il a présenté ses excuses après des discussions avec les dirigeants de Manchester United.

Carrick est revenu sur l'incident en déclarant : « Je pense qu'il a publié son communiqué et qu'il a pris conscience de son erreur, et cela nous suffit à tous. De notre point de vue, le fait qu'il reconnaisse son erreur est suffisant. »

Il a ajouté : « De l'extérieur, certains attendent d'obtenir de grandes informations sur d'importantes discussions, mais les choses ont été très simples. Nous avons tous compris la situation et ce qu'elle signifiait, Martinez a publié son communiqué et a reconnu avoir commis une erreur, et l'affaire s'est arrêtée là. »

L'entraîneur de Manchester United a poursuivi : « Sur le plan des résultats, les choses ne se sont pas passées comme nous le voulions ces derniers temps, mais l'état d'esprit et la cohésion entre les joueurs sont toujours présents. Je l'ai déjà dit, mais l'entraînement d'aujourd'hui a été l'une des meilleures séances que nous ayons disputées, et on peut percevoir un véritable sentiment au sein du groupe : nous voulons changer cette situation, et nous voulons y parvenir rapidement. »

Il a ajouté : « Nous comprenons la situation qui est née après le match, mais nous avons le sentiment qu'elle a été traitée et que nous l'avons dépassée. »

Et de conclure : « Nous avons déjà tourné la page, et il y a un vrai regain d'énergie dans le groupe aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup plu. »

Carrick a également confirmé que Martinez figurerait dans la liste de Manchester United pour affronter Leeds United.



