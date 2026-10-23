Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a reconnu que son équipe n'avait pas affiché le niveau requis ces derniers temps, affirmant son insatisfaction quant aux performances et aux résultats.

Carrick a déclaré, lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à Bournemouth, prévue dimanche prochain dans le cadre de la huitième journée de Premier League : « Je vais commencer aujourd'hui par quelques points dont je souhaite parler. Nous n'avons pas traversé une bonne période dernièrement, et je pense que c'est tout à fait évident, donc j'assume pleinement ce que nous vivons en ce moment. »

Il a ajouté : « Nous avons connu cinq mois de succès relatif, une période durant laquelle j'étais satisfait de beaucoup de choses que je voyais, ainsi que de ce que nous proposions en tant qu'équipe. Mais nous n'avons pas affiché le niveau requis dernièrement, et nous avons traversé une période marquée par une grande insatisfaction. »

Il a poursuivi : « La soirée de mercredi a été mauvaise, pour de nombreuses raisons, et elle nous a beaucoup fait mal. J'ai été assurément affecté en voyant l'équipe jouer de cette manière, et en voyant la façon dont le match s'est déroulé. Et comme je l'ai dit après la rencontre, ce qui s'est passé était tout simplement inacceptable. »

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Il a enchaîné : « Les supporters représentent une partie essentielle de ce club, ils consacrent du temps et des efforts et dépensent de l'argent pour soutenir l'équipe, c'est pourquoi il était difficile qu'ils ressentent mercredi ce que nous avons tous ressenti. »

À propos de sa responsabilité envers l'équipe, l'entraîneur de Manchester United a affirmé : « Ma responsabilité consiste à préparer une équipe qui descend sur le terrain, qui représente ce club et ses supporters, et qui les rend fiers, à travers l'identité que nous affichons. Nous nous en sommes éloignés dernièrement lors de certains matchs, et je suis parfaitement conscient de ce problème et je travaille assurément à le résoudre. »

Il a ajouté : « Je pense qu'il est important que nous en soyons tous conscients, et moi je le suis assurément. Nos supporters revêtent une importance capitale pour moi et pour ce club. »

Il a continué : « Nous avons besoin de retrouver les émotions que nos supporters ont vécues durant les cinq premiers mois de l'année, de retrouver ce lien entre nous, ainsi que cette vitalité, cette intensité dans le jeu, ce plaisir et cette passion que nous affichions. Nous avons besoin de revenir à ce niveau, et je crois pleinement que nous y parviendrons. »

Carrick a refusé de répondre à une question sur le fait de savoir s'il avait envisagé de retirer le brassard de capitaine à Bruno Fernandes (après les dernières déclarations lancées par le joueur portugais), se contentant d'affirmer qu'il veillerait toujours à prendre les décisions qui servent l'intérêt du club.

Il a également refusé de révéler s'il avait parlé avec Fernandes à ce sujet, ou ce qui s'était dit entre eux lors d'une éventuelle conversation privée.

Carrick a évoqué les fondements sur lesquels repose Manchester United et ses valeurs historiques, déclarant : « Les fondements de ce club et ses valeurs se sont enracinés au fil de longues années. Je comprends chacune de ces valeurs et j'en mesure parfaitement l'importance. Il s'agit d'humilité, de travail acharné et d'une véritable fierté lorsqu'on respecte ces valeurs. »

Il a ajouté : « Ce club possède une grande capacité de résilience, et il l'a démontré sur une très longue période. Que ce soit en se relevant après les épreuves, en réalisant des remontées dans les matchs, en inscrivant des buts dans les dernières secondes, ou en maintenant le succès, cette capacité de résilience est profondément ancrée dans ce club. »

À propos de sa conviction que Manchester United est plus grand que n'importe quel individu, y compris lui-même et les joueurs, Carrick a déclaré : « Je sais qu'il y a certaines personnalités qui ont contribué à écrire l'histoire de ce club, et j'en connais certaines de près. Manchester United a toujours été plus grand que n'importe quel individu, et il le restera pour toujours. »

Il a enchaîné : « Le club est plus grand que moi et que n'importe quel joueur, et cela a toujours été le cas. J'ai la chance de connaître certains joueurs, et j'ai joué aux côtés de plusieurs d'entre eux. Ryan Giggs est l'un des plus grands joueurs à avoir porté le maillot de ce club, et il était peut-être parmi les meilleurs de tous les temps, mais cela n'a jamais été une question de Giggs, mais de Manchester United. »

Il a précisé : « Wayne Rooney est le meilleur buteur de l'histoire de ce club, et ce qui le caractérisait le plus, c'était de jouer pour l'équipe, de se sacrifier pour elle, et de faire tout ce qui sert l'intérêt de Manchester United. »

Il a souligné : « Sir Alex Ferguson est le meilleur entraîneur de l'histoire, et il est le plus grand de mon point de vue. Et lorsque j'ai travaillé sous sa direction, sa priorité principale était Manchester United. »

Il a ajouté : « Si nous remontons à Sir Matt Busby et à Sir Bobby Charlton, nous constatons que la capacité de résilience dont ils ont fait preuve, et la manière dont ils ont reconstruit ce club, dépassaient l'entendement. »

Il a conclu : « Tout cela reposait de nouveau sur l'humilité, la simplicité et le travail acharné. Nous ne pouvons jamais perdre ces valeurs, et je ne nous laisserai pas y renoncer. Cela me donne une grande motivation pour travailler afin de ramener le club à ce niveau. »



