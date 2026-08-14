Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a affirmé que son équipe avait besoin de conclure davantage de transferts avant la fin du mercato, insistant sur la nécessité de poursuivre le travail afin de renforcer l'effectif.

Manchester United a dépensé jusqu'ici 85 millions de livres sterling pour recruter Andrey Santos, en provenance de Chelsea, et Youri Tielemans, d'Aston Villa.

À moins de trois semaines de la fermeture du mercato, le 1er septembre, Carrick insiste sur la nécessité pour le club de finaliser d'autres transferts afin d'ajouter de nouveaux éléments à l'équipe et de renforcer son effectif.

Carrick a déclaré, lors d'un entretien depuis le camp de préparation de Manchester United pour la nouvelle saison, dans le comté de Kildare en Irlande : « Nous sommes très heureux des joueurs que nous avons recrutés, et c'est cela le plus important avant tout. »

Il a ajouté : « Je pense que nous avons amélioré le groupe, et que nous avons amélioré l'équipe de différentes manières, en termes d'équilibre, de qualité et de direction que nous voulons prendre. Je pense que nous avons conclu de très bons transferts, et nous avons déjà obtenu quelques joueurs vraiment, vraiment, vraiment remarquables. Nous en sommes donc heureux. »

Il a poursuivi : « Nous voulons toujours nous améliorer, et nous voulons, comme vous le savez, davantage, et nous avons besoin de davantage, et nous continuons de chercher comment y parvenir, et cela ne s'arrête jamais. Nous en sommes conscients, et nous devons continuer à pousser. »

Manchester United a été fortement associé au recrutement d'un nouveau latéral gauche, et parmi les noms évoqués figure celui de Lewis Hall, joueur de Newcastle.

Des sources ont indiqué à la chaîne « ESPN » que le club envisageait également d'ajouter un troisième milieu de terrain, après le départ de Casemiro et la blessure de Manuel Ugarte aux ligaments du genou, une blessure qui écartera le joueur uruguayen des terrains pour la majeure partie de la saison.

Carrick a déclaré : « Il y a un ou deux postes que nous souhaitons améliorer, et nous avons le sentiment qu'il existe une possibilité de le faire », ajoutant qu'il ne « donnerait aucun chiffre » concernant le nombre de recrues dont l'équipe a besoin au cours des 18 prochains jours.

Il a précisé : « Mais encore une fois, il faut que ce soit quelque chose que nous pouvons faire, qui nous rende meilleurs et qui améliore le groupe, que ce soit en termes de qualité ou d'ajout de profondeur. C'est quelque chose que nous devons gérer. Et c'est très clair. »

Avec l'entrée d'argent liée au transfert définitif de Rasmus Højlund à Naples, au transfert de Radek Vítek à Middlesbrough, ainsi qu'à l'activation de la clause de revente à la suite du transfert de Mason Greenwood de Marseille à Fenerbahçe, la dépense nette de Manchester United cet été s'élève à environ 30 millions de livres sterling.

Des sources proches de Manchester United affirment que des fonds sont disponibles durant les dernières semaines du mercato, et que le club avait la capacité financière d'égaler l'offre de Tottenham de 85 millions de livres sterling pour recruter Matheus Fernandes, avant de décider de renoncer à ce transfert.

Mais après que Tottenham a également dépensé de l'argent pour recruter Sandro Tonali, Manchester United est désormais le seul club parmi les six clubs traditionnels du haut du tableau à ne pas avoir dépensé 100 millions de livres sterling pour un seul joueur.

Carrick a laissé entendre que le club pourrait être contraint de trouver une manière différente de rivaliser avec des clubs comme Arsenal et Manchester City.

Il a déclaré : « L'argent, c'est l'argent, et je le comprends. Mais il s'agit toujours de football, et c'est là que réside la compétition. »

Il a poursuivi : « Nous avons le sentiment que nous devons rivaliser dans tout ce à quoi nous participons, tout en étant conscients de certaines choses et en faisant preuve de réalisme quant à ce qu'a également été l'histoire récente, et cela prend un certain temps, mais en même temps, la confiance que nous avons acquise au cours des derniers mois, et ce que nous avons en quelque sorte accompli en championnat. »

Il a ajouté : « Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu là-dedans, mais la situation est ce qu'elle est aussi, qu'il s'agisse des questions financières ou d'autre chose. Pour l'instant, nous devons en tirer le meilleur parti, mais nous devons continuer à pousser, vraiment, et pousser tout au maximum possible, dans chaque aspect que nous pouvons, afin de pouvoir gagner à nouveau, c'est cela l'essentiel. »

Carrick a conclu : « Notre message est tout à fait clair : nous devons continuer à pousser, et il y a certaines choses que nous voulons essayer de faire, mais il faut aussi que ce soit adapté. »