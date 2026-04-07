Carrick convainc tout le monde... et les stars de Manchester United font pression pour qu'il reste

Les joueurs de Manchester United ont exprimé leur soutien total à l'entraîneur par intérim Michael Carrick pour qu'il prenne définitivement les rênes de l'équipe, estimant qu'il est l'homme le plus apte à mener le club dans la phase à venir.

Carrick avait pris les rênes en janvier dernier « à titre intérimaire » jusqu'à la fin de la saison, à la suite du limogeage de l'entraîneur portugais Rúben Amorim. Depuis lors, l'ancien milieu de terrain de United et de l'Angleterre a réussi à mener les « Red Devils » à 7 victoires et une seule défaite en 10 matchs.

Manchester United a désormais besoin de quatre victoires et d’un seul match nul lors de ses sept rencontres restantes pour assurer son retour en Ligue des champions après deux ans d’absence. Malgré cette nette amélioration, la direction du club s’est engagée à ne pas prendre de décision précipitée, préférant attendre la fin de la saison avant de désigner le prochain entraîneur.

Ce qui renforce les chances de Carrick, c'est le rétrécissement des options dont dispose la direction ; Thomas Tuchel s'est en effet engagé à respecter son contrat avec la sélection anglaise, tandis que Roberto De Zerbi a choisi de rejoindre Tottenham.

S'exprimant lors du stage d'entraînement de l'équipe en République d'Irlande, Amad Diallo a déclaré, selon le site de la BBC : « De mon point de vue personnel, c'est l'homme de la situation. Il possède une grande expérience, connaît bien le club et porte en lui l'ADN de Manchester United. »

L'Ivoirien a ajouté : « Sa relation avec tous les joueurs est excellente. Parfois, ce sont ce genre d'entraîneurs qui sont capables de ramener le club à sa place naturelle. La décision ne revient pas aux joueurs, mais mon opinion sincère est que nous sommes très heureux d'avoir Michael Carrick comme entraîneur. »

Même si le soutien des joueurs à leur entraîneur est prévisible, les performances sur le terrain suggèrent que la relation entre Carrick et son groupe est plus profonde que de simples déclarations à la presse.

L'attaquant Bryan Mbeumo a abondé dans ce sens en déclarant : « Nous avons une bonne expérience avec lui, il sait comment nous parler, et nous essayons de tirer le meilleur parti possible de son expérience. Les choses se sont déroulées plus facilement car il connaît les rouages du club, et travailler sous sa direction est formidable. »