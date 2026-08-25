Jamie Carragher a mis en garde en affirmant que l'été 2025 de Liverpool pourrait devenir, selon ses propres termes, le pire mercato de l'histoire de la Premier League, après que le club a dépensé environ 450 millions de livres sterling pour recruter 7 joueurs, sans que la plupart d'entre eux n'apportent le rendement attendu.

Après le sacre de Liverpool en championnat lors de la première saison d'Arne Slot, le club a dépensé un total de 450 millions de livres sterling pour 7 joueurs, dont 125 millions de livres sterling pour recruter Alexander Isak, en plus du transfert de Florian Wirtz dont la valeur pourrait atteindre 116 millions de livres sterling.

Mais à l'exception de Hugo Ekitike, toutes les recrues arrivées à Anfield ont eu du mal à laisser une empreinte marquante lors de leur première saison, au moment où Liverpool a chuté à la cinquième place et où Slot a été démis de ses fonctions.

Après les difficultés de joueurs comme Isak et Wirtz à laisser une empreinte évidente lors du match nul 2-2 de Liverpool face à Newcastle dimanche, Carragher a adressé de vives critiques aux transferts du club lors du dernier mercato estival.

Carragher a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne « ESPN » : « C'est le premier match de la saison, mais ma crainte est que le mercato d'il y a 12 mois puisse conduire Liverpool à prendre un ou deux ans de retard pour redresser la situation. »

Il a ajouté : « Oui, c'est un seul match sous la direction d'Andoni Iraola, mais nous parlons de 12 mois de performances en dessous du niveau de la part de tous ces joueurs, à l'exception d'Ekitike. »

Il a poursuivi : « Si cette situation ne change pas au cours des deux ou trois prochains mois sous la direction d'Iraola, et si le niveau de ces joueurs ne s'améliore pas, je pense que nous considérerons cette période comme étant, très probablement, le pire mercato que nous ayons connu dans l'histoire de la Premier League, quand on prend en compte la valeur des transferts conclus pour recruter ces joueurs, et ce qu'ils impliqueront pour Liverpool. »

Après le départ de 4 joueurs cadres et expérimentés cet été, à savoir Mohamed Salah, Andy Robertson, Ibrahima Konaté et Curtis Jones, la composition de l'équipe d'Iraola face à Newcastle dimanche comptait 4 joueurs issus des transferts de l'été dernier, à savoir Isak, Wirtz, Jeremie Frimpong et Milos Kerkez.

Carragher a continué : « L'idée de recruter ces joueurs ne se limitait pas à ce qu'ils viennent et soient de bons joueurs, l'objectif était de bâtir quelque chose comme une petite dynastie pour Liverpool. »

Il a ajouté : « Il ne faut pas oublier que Liverpool a remporté le championnat il y a deux ans. Ces joueurs étaient censés faire ce qu'a fait Manchester City au cours des dernières années, ou ce qu'a fait Manchester United par le passé, quand une équipe va gagner le titre de champion deux ou trois fois en 5 ans. »

Wirtz, en particulier, a été la cible de critiques de la part de l'ancien défenseur de Liverpool, qui a déclaré : « Cette idée qui dit que les joueurs ont besoin d'un an pour s'adapter à la Premier League, je pense que c'est en quelque sorte un mythe. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'exemples où cela se produit. »

Il a enchaîné : « Je ne pense pas que nous assistions à une baisse énorme de performance. Je pense que ce que nous avons vu de lui pendant un an est probablement son niveau réel, et c'est un footballeur élégant et organisé. »

Il a conclu : « Ce n'est pas un joueur dont la valeur est censée atteindre 110 millions de livres sterling, mais plutôt quelqu'un dont la valeur devrait peut-être atteindre 50 ou 60 millions de livres sterling, quelque chose comme ça. Un joueur élégant et organisé, avec une touche remarquable. Je ne suis pas sûr de ce que les gens attendent de lui. »



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