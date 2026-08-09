Jamie Carragher, la légende de Liverpool, a adressé de vives critiques à Ronald Araujo, affirmant que le transfert du défenseur uruguayen chez les Reds soulève de nombreux points d'interrogation, malgré ses justifications sportives et économiques.

Selon le journal espagnol « Sport », Carragher a reconnu que l'opération comporte des aspects positifs et d'autres négatifs, notamment au regard du besoin de Liverpool de renforcer sa défense, déclarant : « Écoutez, c'est un mélange du meilleur et du pire, n'est-ce pas ? »

La situation de l'effectif de Liverpool impose de renforcer sa défense, qui a subi de nombreux coups. En effet, le départ d'Ibrahima Konaté et les problèmes physiques dans ce secteur ont fait de Virgil van Dijk le seul défenseur expérimenté et pleinement disponible, Araujo arrivant donc pour combler un manque évident.

Carragher n'a pas remis en cause les qualités du défenseur uruguayen, affirmant : « Araujo est un monstre physique, agressif, capable de jouer en charnière centrale ou au poste d'arrière droit. Il possède aussi de l'expérience au plus haut niveau. Il a été capitaine du Barça et a disputé de grands matchs. »

L'ancien international anglais estime par ailleurs que la formule du contrat d'Araujo convient à Liverpool, car le prêt réduit considérablement les risques. Le club pourra ainsi observer la capacité du joueur à s'adapter au rythme de la Premier League et aux exigences d'Iraola tout au long d'une saison, avant de prendre une décision quant à un transfert définitif.

Carragher a déclaré : « Le prêt comporte peu de risques. On le teste pendant un an, on voit s'il s'adapte à Iraola, et si ça marche, on l'achète. Cette partie-là est logique. Il comble un vide sans faire exploser le budget. »

Mais les points positifs s'arrêtent là, les réserves de Carragher apparaissant lorsqu'il commence à analyser le niveau du joueur.

La légende de Liverpool considère que le principal problème d'Araujo ne concerne pas ses qualités physiques, mais certains aspects tactiques et mentaux de son jeu.

L'ancien défenseur a expliqué : « L'engagement, c'est formidable, il fonce avec force dans les duels, mais défendre à ce niveau, c'est une question de prise de décision, de concentration et de lecture du jeu. »

Carragher estime qu'Araujo a précisément montré de nombreuses faiblesses dans ces domaines au cours de ses dernières saisons avec le Barça.

Il a mis en garde : « Souvent, face aux équipes d'élite, il perd sa concentration, concède des penalties naïfs ou se fait expulser. La Premier League ne pardonne pas ; le moindre relâchement et vous serez sanctionné. »

Carragher a insisté : « Araujo a souffert de problèmes de constance et de discipline, et son niveau a baissé. »

Il a ajouté : « Liverpool aurait dû recruter un défenseur plus expérimenté plutôt que de choisir un joueur qui a toujours été la doublure de Pau Cubarsi, âgé de 19 ans. »

Carragher est revenu cette fois sur la même idée, déclarant : « Arriver ici en prêt après s'être fait dire qu'il n'était pas titulaire au Barça… cela ressemble plus à une réaction qu'à un transfert de grande vedette. »

L'ancien joueur privilégie une option plus stable, précisant : « J'aurais préféré une solution définitive qui s'inscrive dans le système sur le long terme, mais laissons-le d'abord jouer, même si je ne suis pas encore emballé. »