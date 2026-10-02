Capello : « En Italie, nous ne savons plus défendre »

« Nous ne savons plus défendre. Le travail défensif est trop peu soigné. Je n’ai pas encore vu, dans cette équipe d’Italie, la rage de récupérer le ballon. J’aime l’Italie de manière folle ; même à la maison, je me lève pour l’hymne, mais je ne regrette pas de ne pas l’avoir entraînée. » Avec Gianni Valenti, vice-directeur délégué de la Gazzetta et directeur scientifique du Festival dello Sport de Trente, Fabio Capello est revenu sur sa carrière : comme joueur, quatre Scudetti et l’expérience en équipe d’Italie ; comme entraîneur, cinq Scudetti et une Coupe des clubs champions entre le Milan et la Roma, l’expérience à Madrid et celle comme sélectionneur, ainsi que les expériences en Angleterre, en Russie et en Chine. « Les entraîneurs n’ont pas assez de courage pour faire jouer les jeunes, qui devraient être testés pour être évalués. Il faut laisser les jeunes montrer leurs qualités, et au lieu de cela, on donne davantage de chances aux étrangers.

Dans le jeu, on mise sur la possession du ballon et on décourage les joueurs d’oser, de jouer vers l’avant. J’aimerais voir le football italien redevenir ce qu’il était et ce qui nous rendait fiers. Aujourd’hui, je n’ai pas une grande confiance, il n’y a pas l’humilité de comprendre où aller tous ensemble. » Enfin, alors que la rencontre était formellement terminée, Capello a repris la parole parce que, a-t-il expliqué, « Ça, je dois vraiment le dire : laissez les jeunes prendre du plaisir en jouant au football. J’ai entraîné les équipes de jeunes pendant cinq ans. Au début de l’année footballistique, je réunissais les parents et je disais : je ne veux pas vous entendre crier contre l’arbitre, les adversaires ou qui que ce soit d’autre. Si cela arrive, votre fils ne joue pas. »