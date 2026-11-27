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Fabio Cannavaro, capitaine de l'Italie sacrée championne du monde en 2006, a révélé que le Néerlandais Virgil van Dijk, défenseur de Liverpool, souhaite tenter une expérience en Serie A, alors que son contrat avec le club anglais approche de son terme.

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Van Dijk avait signé un nouveau contrat d'un an la saison dernière, mais cela signifie qu'il ne sera plus qu'à six mois de la fin de son contrat en janvier prochain , ce qui lui permettra de négocier des pré-accords avec des clubs hors d'Angleterre.

Ces développements interviennent alors que le nom du défenseur néerlandais est associé à un transfert à l'AC Milan, et que son aventure à Liverpool pourrait toucher à sa fin.

Interrogé par le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport », Cannavaro a déclaré : « Je l'ai vu lors de la Coupe du monde, et il m'a dit qu'il souhaitait vivre une expérience en Italie. L'idée de jouer là-bas le fascine beaucoup, et ce serait formidable de voir Van Dijk sous le maillot du Milan. »

Cannavaro, considéré comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football, s'est montré très admiratif du potentiel de Van Dijk, saluant ses qualités physiques et sa vitesse exceptionnelle.

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L'ancien défenseur italien a déclaré à propos de son homologue néerlandais : « Ces dernières années, il a réussi à allier une grande puissance physique à une vitesse impressionnante. »

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Il a ajouté, en évoquant une anecdote de la légende italienne Paolo Maldini : « Un jour, un entraîneur a dit à Maldini : “Tu ne pivotes pas très bien.” Il lui a répondu : “Monsieur, tant que j'arrive sur le ballon, il n'y a aucun problème.” »

Cannavaro a poursuivi : « C'était la même chose pour moi. Quand on est extrêmement rapide, on peut se permettre une erreur technique, mais le problème commence quand on perd cette vitesse. »

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De son côté, Van Dijk, âgé de 35 ans, sait que son aventure à Liverpool pourrait toucher à sa fin , mais il ne se voit pas proche de la retraite et assure avoir la capacité de continuer à jouer encore plusieurs années.

Le capitaine de Liverpool a déclaré lors de la dernière trêve internationale : « Le plus important pour moi, c'est que je me sens bien, je prends soin de moi, et je pense avoir encore de nombreuses années devant moi sur les terrains. »

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Il a ajouté : « On verra ce qui se passera à la fin de cette saison. Pour l'instant, si quelqu'un dit savoir ce que je ferai la saison prochaine, ou publie des informations à ce sujet, c'est faux, car à ce jour, je ne sais pas non plus ce qui va se passer. »

Il a poursuivi : « Je suis serein à ce sujet, car ceux qui me connaissent savent que je me concentre uniquement sur ce que je peux contrôler, c'est-à-dire, pour l'instant, le match contre Manchester United (remporté 4-0 par Liverpool), puis nous nous concentrerons sur la Ligue des champions, et ensuite nous verrons ce qui se passera au début de la nouvelle année. »

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Le défenseur néerlandais est revenu sur ses souvenirs à Liverpool : « Ça a été une aventure incroyable, et j'aurai passé près de 10 ans au club l'été prochain. Cela a représenté une grande partie de ma vie, et je serai éternellement reconnaissant pour tout ce qui s'est passé pendant ces années. »

Il a conclu à propos d'une éventuelle prolongation ou d'un départ : « Si le contrat est prolongé, on verra ce qui se passera à ce moment-là, et si ce n'est pas le cas, je dirai au revoir cet été. »

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En cas de départ de Liverpool, ce serait un moment très émouvant pour Van Dijk et sa famille, lui qui a rejoint l'équipe en janvier 2018 et en est devenu l'une des plus grandes légendes ces dernières années.

Le joueur a commenté l'éventualité de son départ : « Oui, ce sera peut-être plus émouvant pour moi et ma famille, car nous avons vécu une période exceptionnelle. »

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Il a ajouté : « Mais je ne pense pas trop à l'avenir lointain, et je crois que c'est l'une des raisons de mon succès. Je ne vais pas changer cette façon de faire maintenant. Ce qui doit arriver arrivera, et on verra. »

Par ailleurs, l'entraîneur espagnol Andoni Iraola compte parmi les plus grands admirateurs de Van Dijk, puisqu'il l'a aligné lors de tous les matchs de Premier League jusqu'à présent.

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Le capitaine de l'équipe a joué chaque minute dans la compétition et n'a manqué qu'un seul match, face à Tottenham Hotspur en Coupe de la Ligue anglaise.