Cancelo, sous le choc : « J’ai tenté de dégager ma mère de sous la voiture. »

Joao Cancelo, ancien arrière droitde l’Inter et de la Juventus, a confié à SIC comment un accident de la route a brusquement changé sa vie, emportant sa mère Filomena.









«Il a suffi de quelques millisecondes pour que ma vie bascule. Je me souviens encore du dernier cri de ma mère et des pleurs de mon frère, qui n’avait que 8 ans.





J’ai tenté de soulever la voiture pour la libérer, en vain. » Ce drame, survenu alors qu’il n’avait que 17 ans, l’a profondément marqué. Visiblement ému, les yeux rougis, il poursuit :





« Tout était si sombre. À partir de ce moment-là, j’ai commencé à voir la vie différemment. J’ai dû grandir en vitesse. » Aujourd’hui, Cancelo, qui prend part à la Coupe du monde avec le Portugal, attend ses débuts dans cette édition aux États-Unis, au Mexique et au Canada ; il affrontera la République démocratique du Congo dans trois jours.