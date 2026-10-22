Cancelo explose face à ses détracteurs : descendez sur le terrain si vous en êtes capables !

Dans un langage acéré et sur un ton de défi, João Cancelo a décidé de répondre à sa manière à la vague de critiques cinglantes qui l'ont visé après la chute du Barça au Parc des Princes, et ce quelques heures seulement avant le choc tant attendu du Clasico.

Le latéral portugais avait été la cible d'une violente attaque de la part des supporters et des analystes après sa prestation modeste lors de la défaite du Barça 2-1 face au Paris Saint-Germain mardi dernier, lors de la troisième journée de la Ligue des champions, une défaite qui constitue le premier revers du club catalan cette saison après une série impressionnante de 11 victoires consécutives.

À la veille du Clasico, Cancelo a brisé le silence par une publication incendiaire sur son compte Instagram, dans laquelle il a écrit : « Tout le monde se prétend expert depuis les tribunes. J'aimerais les voir descendre sur le terrain et supporter la pression », accompagnant son message de la célèbre chanson de Michael Jackson « They Don't Care About Us », en référence claire à son indifférence face au vacarme extérieur.

Le défenseur du Barça ne s'est pas arrêté là : il a également cité une phrase de la pédagogue brésilienne Marcela Matos, qui cherche à travers ses textes à éveiller les consciences, avant d'adresser un message de confiance affirmé dans une autre publication où il a déclaré : « Je suis le seul à ne pas douter de moi-même », soulignant qu'il n'avait pas l'intention de céder sous la pression.

https://www.instagram.com/stories/jpcancelo/4013630813396325336/?hl=ar





La réponse musclée de Cancelo vient le défendre face aux critiques qui ont visé ses missions défensives lors du match contre Paris, bien que personne n'ait remis en cause sa valeur offensive, lui le joueur qui bénéficie d'une confiance totale de la part de l'entraîneur Hansi Flick et de la direction du club, laquelle lui a renouvelé sa confiance cet été par un contrat de trois ans courant jusqu'en juin 2029.







