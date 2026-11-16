Calculs complexes et surprise en vue : la liste européenne du Barça sous haute tension

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Le FC Barcelone aborde la phase décisive de la Ligue des champions avec plusieurs dossiers liés à son effectif sur la table, alors qu'approche l'échéance pour modifier la liste des joueurs inscrits. De quoi ouvrir la porte à deux pépites du centre de formation du club lors des prochains tours.

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Il reste au club catalan 4 matchs à disputer dans la phase de ligue, face au Slavia Prague, à Manchester City, au Sporting Lisbonne et à Côme, après avoir signé 3 victoires pour une seule défaite, concédée face au Paris Saint-Germain.

À l'issue de cette phase, le 28 janvier, et à l'approche de la date limite fixée au 4 février, le Barça pourra inscrire 3 nouveaux joueurs sur sa liste européenne.

La liste « B » détermine le sort des jeunes talents

Selon le quotidien espagnol « Sport », le règlement de l'UEFA impose de répartir les joueurs en deux listes : la première regroupe les éléments inscrits avec l'équipe, la seconde est réservée aux jeunes joueurs remplissant certaines conditions, notamment avoir passé au moins deux ans au club depuis l'âge de 15 ans.

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La liste « B » du Barça pour la saison 2026-2027 comprend Jordi Pesquer, Landri Ferrer, Guillem Víctor, Àlex Campos, Brian Fariñas, Orian Goren, Pedro Villar et Shane Kluivert.

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La liste « A », elle, regroupe les joueurs de l'équipe première, ainsi que Jesse Bisiwu et Hamza Abdelkarim, qui ne remplissaient pas les conditions pour figurer sur la seconde liste, faute d'avoir passé deux ans au club. Leur inscription sur la première liste était donc la seule option permettant à l'entraîneur Hans Flick de pouvoir compter sur eux.

Ibrahima Tounkara et Hafiz Gariba attendent leur chance

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D'autres noms ne peuvent pas, pour l'heure, participer à la Ligue des champions, à commencer par Ibrahima Tounkara et Hafiz Gariba, qui ne remplissent pas les conditions d'inscription sur la liste « B ».

Si Tounkara a passé plus de deux ans à la Masia, il ne remplit pas la condition liée à l'âge de 15 ans sur la période requise, ce qui l'empêche de bénéficier de cette voie.

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Le cas de Gariba, 19 ans, est différent : cela ne fait pas encore deux ans qu'il a rejoint le centre de formation du Barça.

Les deux joueurs devront être inscrits sur la liste « A » pour pouvoir prendre part à la suite de la compétition. Une option qui s'offre au Barça fin janvier, mais qui impose de remanier la liste actuelle, déjà arrivée au maximum autorisé de 25 joueurs.

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Un départ potentiel pourrait ouvrir la porte

La direction barcelonaise devra étudier les options disponibles pour libérer de la place, que ce soit en se séparant de certains joueurs ou en tirant parti d'éventuels mouvements lors du mercato hivernal.

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Alejandro Balde figure parmi les noms susceptibles de bouger dans les semaines à venir, tandis que la situation de toute nouvelle recrue pèsera dans la composition de la liste européenne.

Dès lors, l'inscription de Tounkara et Gariba ne relèvera pas d'un simple choix sportif de Flick : elle exigera des calculs précis concernant le nombre de places autorisées, les joueurs pouvant être retirés de la liste et les recrues potentielles avant l'expiration du délai.