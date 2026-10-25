Cachée depuis 18 ans : la clé USB de Mourinho qui a fait de lui l'ennemi numéro un du Barça

Dix-huit ans ont passé, et Marc Ingla, alors vice-président chargé des affaires sportives du Barça, conserve toujours comme un trésor, dans l'un des tiroirs de son bureau, la clé USB que lui avait remise José Mourinho lors de la réunion qui les avait réunis à Lisbonne, à l'époque où l'entraîneur portugais figurait parmi les principaux candidats à la succession de Frank Rijkaard sur le banc du Camp Nou.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, c'était au printemps 2008, alors que le Barça vacillait sous l'effet d'un sentiment d'autosatisfaction qui s'était emparé d'une grande partie de l'effectif.

Anticipant une deuxième saison consécutive sans le moindre titre, la direction s'était mise à chercher des solutions en opérant un changement radical dans la trajectoire de l'équipe.

Mourinho, l'entraîneur le plus controversé de cette période, se retrouvait alors sans club après son départ soudain de Chelsea en début de saison, malgré ses succès antérieurs avec Porto et Chelsea.

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Jorge Mendes, son influent agent, savait pertinemment que José et sa famille souhaitaient revenir à Barcelone.

Fort d'une expérience satisfaisante de quatre années passées à Barcelone, durant lesquelles il avait été l'adjoint des entraîneurs Bobby Robson et Louis van Gaal, Mendes proposa d'organiser une réunion à Lisbonne.

La réunion se tint dans l'une des salles de réunion des bureaux de la société Gestifute, dans la capitale portugaise, où Ingla se présenta seul, après que Txiki Begiristain, le directeur sportif, s'était excusé la veille de ne pouvoir y assister en raison d'un engagement personnel qu'il ne pouvait reporter.

Mais la vérité, c'est que l'ancien membre de la Dream Team n'était pas très enthousiaste à l'égard de cette option, lui qui préférait la nomination de Pep Guardiola, lequel venait tout juste d'entamer sa carrière d'entraîneur avec l'équipe réserve.

Après l'échange des salutations d'usage, l'entraîneur de Setúbal sortit de l'une de ses poches une clé USB blanche, contenant une présentation détaillée de 27 pages, qui exposait à quoi ressemblerait le Barça sous sa direction.

Dans ce qui ressemblait à un hommage à Johan Cruyff, avec qui il n'entretenait pourtant pas de bonnes relations, Mourinho s'en tenait au 4-3-3, avec ses différentes variantes tactiques, comme le système de jeu auquel on ne pouvait renoncer.

Il insistait également sur la nécessité d'utiliser le ballon à tous les entraînements, à l'image de ce que faisait Cruyff, y compris lors des séances consacrées à la préparation physique.

La présentation comportait aussi une analyse approfondie de l'effectif, au cours de laquelle Mourinho mettait en doute la possibilité d'une prolongation de Ronaldinho, tout en manifestant une inclination à conserver Samuel Eto'o et Deco.

En revanche, il plaçait Sylvinho, Lilian Thuram et Javier Saviola sur la liste des joueurs appelés à partir, et soulevait des interrogations quant au rôle d'Edmílson, d'Oleguer et de Zambrotta au sein de l'effectif.

Pour autant, l'entraîneur portugais n'aborda pas le dossier des nouvelles recrues, mais il évoqua la possibilité de s'appuyer sur d'anciens joueurs du club au sein de son staff technique, comme Luis Enrique, Chapi Ferrer et Sergi Barjuán, qu'il avait déjà côtoyés lors de son précédent passage à Barcelone.

Quant au point qui suscita le plus de frictions, ce fut sa relation avec les médias, puisqu'on lui soumit la nécessité d'améliorer ses rapports avec les journalistes, après les accrochages survenus lors des dernières confrontations entre Chelsea et le Barça en phase à élimination directe, au cours desquelles Mourinho avait montré les pires facettes de sa personnalité.

La mauvaise fin de saison avait scellé le sort de Rijkaard, qui avait conduit le Barça au sacre de deux titres de Liga et d'un titre de Ligue des champions.

L'équipe avait terminé la saison largement distancée par le Real Madrid dirigé par Bernd Schuster en Liga, et ses joueurs avaient dû former une haie d'honneur pour saluer le club madrilène au stade Santiago-Bernabéu ; ils avaient par ailleurs dit adieu à la Ligue des champions dès les demi-finales face à Manchester United.

Lorsque vint le moment de choisir l'entraîneur remplaçant, Joan Laporta prêta de nouveau l'oreille au conseil de Cruyff, qui soutint clairement l'option de Begiristain consistant à nommer Pep Guardiola.

C'est ainsi que commencèrent à se dessiner les contours de la meilleure équipe de l'histoire du Barça, concomitamment à l'éclosion de Lionel Messi, tandis que Mourinho, se sentant humilié par le rejet de sa candidature, se mua en ennemi numéro un du club catalan.