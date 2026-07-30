La colère persiste au sein du monde du football européen en raison de la proposition de la Fédération internationale de football (FIFA) visant à restructurer la gestion de ses compétitions, à commencer par la Coupe du monde, après une intensification des appels des supporters anglais au boycott du Mondial, au moment où la Fédération anglaise mène des démarches au sein de l'Union des associations européennes de football (UEFA) pour s'opposer à un projet qui suscite de vives inquiétudes quant à l'avenir de la compétition.

Des rapports de presse ont révélé que l'UEFA s'apprête à tenir une réunion d'urgence pour examiner les propositions du président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, relatives à la création d'une société privée chargée de gérer les compétitions de la FIFA, avec la possibilité d'adopter une position européenne commune pouvant aller jusqu'au boycott de la Coupe du monde.

La Fédération anglaise de football est à la tête du front des opposants au plan, affirmant éprouver une « vive inquiétude » face à ce qu'elle a qualifié d'absence de procédures, de gouvernance et de transparence dans la manière dont le projet a été présenté, tandis que la pression s'accentue sur la FIFA avec l'élargissement du cercle des opposants en Europe.

En quoi consiste le plan de la FIFA ?

Selon la proposition, la FIFA entend fonder une société baptisée « FIFA Forward Enterprise » qui assurera la gestion opérationnelle des compétitions de la Fédération internationale, dont la Coupe du monde masculine et féminine ainsi que la Coupe du monde des clubs, la FIFA conservant une participation majoritaire, tandis qu'une part comprise entre 20 et 30 % des actions de la société serait proposée aux investisseurs, ce qui pourrait rapporter des milliards de dollars.

Le projet prévoit également d'accorder à chacune des 211 fédérations membres de la FIFA une part évaluée à environ 15 millions de livres sterling, avec la possibilité de la conserver ou de la vendre, en plus du versement d'une somme exceptionnelle de 30 millions de livres sterling à chaque fédération qui approuverait le plan dans un délai n'excédant pas 53 jours.

Les rapports indiquent aussi qu'Infantino prévoit d'organiser la Coupe du monde tous les deux ans, au lieu de quatre, la compétition devant réunir 64 sélections, ce qui a suscité de vives critiques de la part des supporters et de personnalités éminentes du monde du football.

Les rapports ont par ailleurs fait état de ce que l'homme d'affaires américain Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, figurerait parmi les investisseurs potentiels du projet, ce qui a accentué la polémique entourant le plan.

« Une idée ridicule »

Le journal britannique « The Sun » a recueilli plusieurs réactions de supporters anglais. Le supporter de la sélection anglaise Simon Harris, qui a suivi l'équipe aux États-Unis lors de la Coupe du monde, a exprimé sa vive colère à l'égard du projet en déclarant : « Ce sera la fin de la Coupe du monde. La FIFA détruit le football en vendant l'âme du jeu pour de l'argent. »

Il a ajouté : « L'UEFA doit retirer ses pays de la FIFA et boycotter la prochaine Coupe du monde, car c'est le seul moyen de forcer la FIFA à revenir à la raison. Tout cela ne vise qu'à générer davantage d'argent au profit de la FIFA et d'Infantino. »

Harris a poursuivi en critiquant le lien entre des noms proches du président américain Donald Trump et le projet : « La présence de liens avec la famille Trump du côté de l'entité qui pourrait gérer la Coupe du monde aggrave la situation. Infantino doit être stoppé. »

De son côté, Steve Hartshorn, l'un des plus fervents supporters de la sélection anglaise, qui affirme n'avoir manqué aucun match de l'équipe depuis 14 ans, a déclaré : « Infantino doit être écarté de son poste. Il agit comme s'il était intouchable, et l'UEFA doit lui faire face. La Fédération anglaise devrait par ailleurs mettre en place un système qui gère le football correctement. »

Il a ajouté : « Organiser la Coupe du monde tous les deux ans avec la participation de 64 sélections serait une idée totalement ridicule, car la spécificité de la compétition réside dans le fait qu'elle se dispute une fois tous les quatre ans. »

La cupidité de la FIFA

Quant au supporter de Manchester City Mike Andrews, qui a lui aussi accompagné la sélection anglaise aux États-Unis, il a affirmé : « La FIFA arrache la Coupe du monde aux supporters lorsqu'elle permet à une entité commerciale de gérer la compétition afin de réaliser davantage de profits. Tout ce qui se passe est dû à la cupidité de la FIFA. »

Dans le même contexte, l'ancien président de la Fédération anglaise de football et ancien président de Manchester City, David Bernstein, a critiqué les propositions, appelant l'Angleterre à se retirer de la Coupe du monde si elles venaient à être mises en œuvre : « L'ensemble de l'affaire est effroyable. Cela ressemble à du copinage et à du favoritisme, et franchement, cela a une odeur de corruption. »

Pour sa part, la Fédération anglaise de football a affirmé qu'elle n'avait pas eu connaissance de la proposition avant qu'elle ne circule, et a déclaré dans un communiqué officiel : « Nous n'avions absolument pas connaissance de cette proposition, et nous ne disposons d'aucun détail substantiel à son sujet. Sur la base des informations limitées disponibles, nous éprouvons une vive inquiétude face à l'absence de procédures et de gouvernance qui a mené le projet à ce stade. Lorsque la FIFA présentera la proposition de manière complète et transparente comme elle l'a promis, nous ferons connaître notre position. »

De son côté, l'UEFA a adressé de virulentes critiques au projet, estimant que la FIFA cherche à utiliser le football « pour s'enrichir, elle et ses amis », tandis que les rapports ont rapporté les propos d'une source au sein de l'UEFA : « Il y a une grande colère à l'égard de ce plan, car c'est l'avenir du football qui est en jeu. »

Malgré l'ampleur de l'opposition, aucun consensus européen total n'a pour l'heure été atteint, après que le président de la Fédération tchèque de football, David Trunda, a estimé que les propositions pouvaient avoir des « effets positifs », tandis que la CONCACAF et la Confédération asiatique de football ont exprimé leur mécontentement de ne pas avoir été consultées avant la présentation du projet.