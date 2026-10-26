La capitale britannique Londres accueille, ce lundi, la cérémonie du Ballon d'Or 2026, dans une attente mondiale de la révélation du lauréat du trophée, les noms des trente nommés étant annoncés successivement dans l'ordre décroissant, jusqu'au début de la cérémonie à 21 heures, heure de La Mecque.
Les plus grandes stars du football se disputent le trophée, et le Français Kylian Mbappé, vedette du Real Madrid, l'Espagnol Lamine Yamal, ailier du Barça, et l'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, figurent parmi les principaux favoris pour remporter le Ballon d'Or.
Pour la cinquième fois dans l'histoire du trophée, on s'appuiera sur les résultats de la saison footballistique plutôt que sur l'année civile pour désigner le lauréat, la période durant laquelle sont comptabilisées les performances des joueurs s'étendant du 3 août 2025 au 19 juillet 2026, afin d'englober les principales compétitions et événements qu'a connus la saison.
Le magazine « France Football », responsable du trophée du Ballon d'Or, a dévoilé le classement des nommés pour le Ballon d'Or, de la trentième à la onzième place.
Dix joueurs sont actuellement en lice pour départager les places restantes, et leurs noms doivent être annoncés lors de la cérémonie. Il s'agit de : Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabián Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé et Lamine Yamal.
Le classement des nommés au Ballon d'Or 2026
Classement
Joueur
Club
Sélection
29
Sadio Mané
Al-Nassr
Sénégal
29
William Saliba
Arsenal
France
28
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Mexique
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
26
Dayot Upamecano
Bayern Munich
France
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brésil
24
Luis Díaz
Bayern Munich
Colombie
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
22
Lautaro Martínez
Inter Milan
Argentine
21
Gabriel
Arsenal
Brésil
20
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Équateur
19
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
18
Marc Cucurella
Real Madrid
Espagne
17
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brésil
16
Ferran Torres
Barcelone - Paris Saint-Germain
Espagne
15
Declan Rice
Arsenal
Angleterre
14
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
13
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Maroc
12
Pau Cubarsí
Barcelone
Espagne
11
Jude Bellingham
Real Madrid
Angleterre
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1