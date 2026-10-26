La capitale britannique Londres accueille, ce lundi, la cérémonie du Ballon d'Or 2026, dans une attente mondiale de la révélation du lauréat du trophée, les noms des trente nommés étant annoncés successivement dans l'ordre décroissant, jusqu'au début de la cérémonie à 21 heures, heure de La Mecque.

Les plus grandes stars du football se disputent le trophée, et le Français Kylian Mbappé, vedette du Real Madrid, l'Espagnol Lamine Yamal, ailier du Barça, et l'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, figurent parmi les principaux favoris pour remporter le Ballon d'Or.

Pour la cinquième fois dans l'histoire du trophée, on s'appuiera sur les résultats de la saison footballistique plutôt que sur l'année civile pour désigner le lauréat, la période durant laquelle sont comptabilisées les performances des joueurs s'étendant du 3 août 2025 au 19 juillet 2026, afin d'englober les principales compétitions et événements qu'a connus la saison.

Le magazine « France Football », responsable du trophée du Ballon d'Or, a dévoilé le classement des nommés pour le Ballon d'Or, de la trentième à la onzième place.

Dix joueurs sont actuellement en lice pour départager les places restantes, et leurs noms doivent être annoncés lors de la cérémonie. Il s'agit de : Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabián Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Le classement des nommés au Ballon d'Or 2026





Classement Joueur Club Sélection 29 Sadio Mané Al-Nassr Sénégal 29 William Saliba Arsenal France 28 Julián Quiñones Al-Qadsiah Mexique 27 Bruno Fernandes Manchester United Portugal 26 Dayot Upamecano Bayern Munich France 25 Marquinhos Paris Saint-Germain Brésil 24 Luis Díaz Bayern Munich Colombie 23 Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal 22 Lautaro Martínez Inter Milan Argentine 21 Gabriel Arsenal Brésil 20 Willian Pacho Paris Saint-Germain Équateur 19 João Neves Paris Saint-Germain Portugal 18 Marc Cucurella Real Madrid Espagne 17 Vinícius Júnior Real Madrid Brésil 16 Ferran Torres Barcelone - Paris Saint-Germain Espagne 15 Declan Rice Arsenal Angleterre 14 Vitinha Paris Saint-Germain Portugal 13 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Maroc 12 Pau Cubarsí Barcelone Espagne 11 Jude Bellingham Real Madrid Angleterre 10





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