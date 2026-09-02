Lorsque le nouveau sélectionneur de l’Allemagne Jürgen Klopp annoncera sa première liste le 17 septembre, le poste de gardien sera observé avec une attention particulière. Qui sera le nouveau numéro 1 dans l’ère qui suivra Julian Nagelsmann et Manuel Neuer ?

Thomas Helmer, champion d’Europe 1996 et ancien joueur du Bayern, a un favori très clair. « Si l’on regarde la situation actuelle : Nübel, qui joue de manière sensationnelle à Istanbul et qui a tout simplement du temps de jeu, est assurément un candidat », a-t-il affirmé auprès de Sport1.

Alexander Nübel est en grande forme depuis son transfert du FC Bayern à Besiktas, avec six clean sheets lors de ses neuf premiers matches officiels. Malgré cela, cela reste aussi une « grande question » pour Helmer de savoir qui sera le successeur définitif de Neuer.

Ce dernier avait récupéré sa place de titulaire à Oliver Baumann pour son retour de courte durée en vue de la Coupe du monde 2026, mais il a désormais définitivement pris sa retraite internationale. De nombreux experts plaident donc aussi en faveur de son successeur désigné au Bayern, Jonas Urbig, qui était déjà présent à la Coupe du monde comme gardien d’entraînement aux côtés de Neuer, Baumann et Nübel, sans toutefois figurer dans la liste officielle.

Un scénario que Helmer considère toutefois avec scepticisme. « La question est de savoir combien de temps de jeu il obtiendra vraiment sous les ordres de Vincent Kompany », s’est-il interrogé. « Un seul match de coupe contre Osnabrück, et je ne le dis pas de manière désobligeante, ne suffira certainement pas. »

Ter Stegen de retour en sélection allemande ?

Même si l’on a souligné à Munich qu’Urbig devait avoir ses minutes derrière le gardien titulaire Neuer, Helmer estime que cela ne suffit pas pour prétendre au poste de nouveau numéro 1 de l’équipe nationale allemande. « Au poste de gardien, il te faut quelqu’un qui joue en permanence », a-t-il déclaré.

Un tel profil correspondrait à Marc-Andre ter Stegen, qui, après sa blessure de longue durée lors de la saison écoulée et après son transfert à Amsterdam, s’est imposé comme titulaire à l’Ajax. « C’était vraiment une très bonne conversation. Personnellement, je dois simplement essayer de rester en bonne santé maintenant. Je crois que c’est le plus important », a-t-il déclaré à RTL et Sky au sujet d’un premier échange avec Klopp.