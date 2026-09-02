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Germany Media Day And Training SessionGetty Images Sport
Andreas Koenigl

Traduit par

« Ça ne suffira certainement pas ! » Un ancien joueur du Bayern doute des plans avec Jonas Urbig

UEFA Nations League A
Bayern Munich
Allemagne
J. Urbig
M. ter Stegen
A. Nuebel

Jonas Urbig a-t-il des chances d’obtenir une place en équipe nationale d’Allemagne ? Un ancien joueur du Bayern en doute.

Lorsque le nouveau sélectionneur de l’Allemagne Jürgen Klopp annoncera sa première liste le 17 septembre, le poste de gardien sera observé avec une attention particulière. Qui sera le nouveau numéro 1 dans l’ère qui suivra Julian Nagelsmann et Manuel Neuer ?

Thomas Helmer, champion d’Europe 1996 et ancien joueur du Bayern, a un favori très clair. « Si l’on regarde la situation actuelle : Nübel, qui joue de manière sensationnelle à Istanbul et qui a tout simplement du temps de jeu, est assurément un candidat », a-t-il affirmé auprès de Sport1.

Alexander Nübel est en grande forme depuis son transfert du FC Bayern à Besiktas, avec six clean sheets lors de ses neuf premiers matches officiels. Malgré cela, cela reste aussi une « grande question » pour Helmer de savoir qui sera le successeur définitif de Neuer.

Ce dernier avait récupéré sa place de titulaire à Oliver Baumann pour son retour de courte durée en vue de la Coupe du monde 2026, mais il a désormais définitivement pris sa retraite internationale. De nombreux experts plaident donc aussi en faveur de son successeur désigné au Bayern, Jonas Urbig, qui était déjà présent à la Coupe du monde comme gardien d’entraînement aux côtés de Neuer, Baumann et Nübel, sans toutefois figurer dans la liste officielle.

Un scénario que Helmer considère toutefois avec scepticisme. « La question est de savoir combien de temps de jeu il obtiendra vraiment sous les ordres de Vincent Kompany », s’est-il interrogé. « Un seul match de coupe contre Osnabrück, et je ne le dis pas de manière désobligeante, ne suffira certainement pas. »

Ter Stegen de retour en sélection allemande ?

Même si l’on a souligné à Munich qu’Urbig devait avoir ses minutes derrière le gardien titulaire Neuer, Helmer estime que cela ne suffit pas pour prétendre au poste de nouveau numéro 1 de l’équipe nationale allemande. « Au poste de gardien, il te faut quelqu’un qui joue en permanence », a-t-il déclaré.

Un tel profil correspondrait à Marc-Andre ter Stegen, qui, après sa blessure de longue durée lors de la saison écoulée et après son transfert à Amsterdam, s’est imposé comme titulaire à l’Ajax. « C’était vraiment une très bonne conversation. Personnellement, je dois simplement essayer de rester en bonne santé maintenant. Je crois que c’est le plus important », a-t-il déclaré à RTL et Sky au sujet d’un premier échange avec Klopp.

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