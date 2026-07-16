Le rêve de Coupe du monde de l’Angleterre s’est une nouvelle fois envolé mercredi soir. Les Three Lions ont laissé filer leur avance dans le dernier quart d’heure et se sont inclinés 1-2 face à l’Argentine. Thomas Tuchel se voit donc attribuer la note de 3 par GOAL, qui, tout comme Voetbalzone, fait partie de Footballco.

Tuchel est tenu pour responsable de cette élimination prématurée. « L’Allemand avait élaboré son plan de match de manière quasi parfaite. Les titularisations de Spence et Rogers se sont avérées excellentes et ont permis à l’Angleterre de prendre l’avantage. »

« Mais ses remplacements tardifs lui ont fait perdre le fil du match. L’Angleterre a alors perdu toute emprise et, après l’égalisation argentine, la défaite est devenue inévitable. On peut donc se demander s’il ira au bout de son contrat… »

La plupart des joueurs anglais obtiennent des notes de 5, 6 ou 7. Harry Kane, désigné bouc émissaire, se voit attribuer un 4 : « Une performance particulièrement terne pour le leader de l’attaque anglaise, qui n’a jamais semblé en mesure de marquer. »

Le gardien Jordan Pickford, en difficulté sur les deux buts encaissés, obtient également un 5, tout comme John Stones, qui a perdu Lautaro Martínez de vue sur la seconde réalisation argentine.

La star Jude Bellingham se voit aussi attribuer un 5. « Malgré quelques percées dangereuses et des fautes provoquées, il n’a pas réussi à laisser son empreinte sur la rencontre. »

Selon GOAL, plusieurs Anglais se sont toutefois distingués : Reece James, Djed Spence, Declan Rice, Morgan Rogers et l’auteur du but Anthony Gordon récoltent tous un 7.