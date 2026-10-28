« Il va déjà très bien, compte tenu des circonstances. Il est sorti de l’hôpital aujourd’hui, c’est la plus belle nouvelle pour nous tous », a déclaré Eberl sur ARD avant le match de Coupe d’Allemagne du Bayern Munich contre le 1. FC Magdebourg.

Eberl a également révélé ce qui avait tant affecté le Belge la semaine dernière et avait même provoqué son effondrement, nécessitant l’intervention d’un hélicoptère de secours. « On a trouvé ce que c’était. C’est une irritation des méninges qui a provoqué cet incident vendredi dernier », a déclaré Eberl.

Kompany était déjà affaibli par un virus et avait à peine pu diriger son équipe depuis le bord du terrain lors du choc contre le RB Leipzig. Il était revenu sur le banc de touche contre Arsenal, encore diminué, après avoir dû annuler tous ses rendez-vous, notamment les conférences de presse et les séances d’entraînement.

Vendredi dernier, il s’est ensuite effondré en marge de l’entraînement de l’équipe réserve et a dû être transporté à l’hôpital par hélicoptère de secours. Il se serait également déboîté l’épaule en tombant. Eberl avait alors évoqué une absence de plusieurs semaines pour l’entraîneur du Bayern, à qui le club laisserait tout le temps nécessaire pour se rétablir complètement.

Quand Kompany reviendra-t-il au Bayern Munich ?

Mercredi soir, Eberl n’a toutefois pas voulu confirmer directement si ces bonnes nouvelles modifiaient le calendrier du retour de Kompany. « Il peut désormais poursuivre sa convalescence chez lui. Dans son cas, cela signifie du repos et des médicaments. Et je suis absolument certain qu’il sera très bientôt de retour au bord du terrain, à 100 %. Quand les médecins diront qu’il peut revenir, il dira lui aussi qu’il peut revenir. Il dispose de tout le temps nécessaire. Depuis le début, nous avons parlé de plusieurs semaines. »

La maladie de Kompany avait suscité des discussions sur son rythme de travail acharné et son manque de sommeil. Un débat s’était alors engagé sur le quotidien des entraîneurs dans le football professionnel, marqué par de nombreux sacrifices, les critiques et une pression considérable, qui, selon les voix critiques, finiraient par rendre malade.

Mais il n’existe pas de lien entre le surmenage, la pression, l’effondrement de Kompany et sa maladie. C’est en tout cas ce qu’Eberl a affirmé sans ambiguïté. « La pression et la charge de travail font partie de notre métier. Mais il faut faire attention quand on parle de la maladie de Vinnie », a déclaré Eberl. « C’est une maladie que chacun de nous peut contracter. Je ne la souhaite à personne, mais elle n’a rien à voir avec la pression que nous subissons en Bundesliga. C’est une maladie, et il faut bien distinguer les deux choses. Le virus qu’il avait contracté auparavant n’a pas non plus été un facteur déclencheur. Les médecins m’ont dit que c’était exclu. »





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Eberl évoque une « période difficile » : que s’est-il passé au Bayern Munich ?

Outre la grave maladie de Kompany, Eberl et le Bayern ont déjà dû faire face à plusieurs situations difficiles au cours de la saison. Cet été, les évanouissements de Jamal Musiala et son épilepsie ont suscité l’émoi dans le monde entier. En plus de la maladie de Kompany, le club a récemment été touché par la mort soudaine du père de Joshua Kimmich, juste avant le match de Ligue des champions contre Arsenal. Depuis, le métronome du milieu de terrain est absent.

« Peu de clubs ont eu à gérer de telles situations. Nous ne parlons pas de choses anodines », a déclaré Eberl. « Ce sont des sujets qui dépassent largement le football et nous rappellent que le football ne joue qu’un rôle secondaire. C’est une période difficile en ce moment, mais on voit à quel point ce club est soudé. »

Eberl a donc également laissé ouverte la question du retour de Kimmich pour le choc de samedi prochain contre le BVB. « Si Jo a le sentiment qu’il veut retrouver les idées claires, si l’on peut dire, il sera à nouveau le bienvenu à tout moment. J’espère que cela arrivera bientôt. »

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