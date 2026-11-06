La convocation de Raphinha en sélection brésilienne lors de la trêve internationale de novembre 2026 a provoqué une vague de colère à Barcelone, après que le Brésil a décidé de disputer deux matches amicaux à Singapour. Les critiques se sont alors dirigées vers le joueur, la fédération brésilienne et même la Fédération internationale de football, la FIFA.

Lors de l'émission « Tu Dirás » diffusée sur la radio catalane « RAC1 » et présentée par Àlex Barissé, le journaliste Joan Pocoy a évoqué la décision de convoquer Raphinha avec le Brésil, et a exprimé sa vive opposition au déplacement du joueur à Singapour pour y disputer les deux matches amicaux, surtout après la blessure qu'il a subie lors des précédentes trêves.

Pocoy a déclaré, dans des propos relayés par le journal « Marca » : « Aller à Singapour pour disputer des matches amicaux avec le Brésil n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens parce que Raphinha s'est blessé lors des trois dernières trêves internationales, puis il recommence. Cela n'a aucun sens de dire que ce n'est pas grave et qu'Ancelotti sait comment le gérer... Rien n'est logique dans tout ce qui concerne cet homme. »

Les critiques du journaliste ne se sont pas arrêtées à la convocation de Raphinha : il a réclamé qu'on le prive du brassard de capitaine du Barça, assurant que sa participation avec le Brésil pourrait entraîner une nouvelle crise pour le club catalan.

Il a affirmé : « Personnellement, je retirerais le brassard de capitaine à Raphinha dès maintenant. Et quand il revient blessé et incapable de jouer... on dirait que le Barça garde ses joueurs pour qu'ils jouent avec leurs sélections. »

Et d'ajouter, sur un ton furieux : « C'est un scandale ! C'est un vol ! C'est insupportable ! Cette trêve n'a aucun sens, pas plus que la précédente, ni le fait que cet homme parte maintenant avec le Brésil. Et cela n'a aucun sens qu'il dispute la Ligue des nations... C'est de la folie ! Mon Dieu. »

Ces critiques interviennent dans un contexte de sensibilité autour de la situation de Raphinha au sein du Barça, surtout avec les blessures dont il a souffert lors des précédentes trêves internationales, ce qui a fait de sa décision de partir avec le Brésil à Singapour un sujet de controverse pour certaines voix médiatiques proches du club.

Raphinha avait déclaré hier jeudi, en marge de la prolongation de son contrat avec le Barça : « Ancelotti est conscient, en tant qu'entraîneur, de la nécessité de répartir le temps de jeu, et de la blessure, surtout avec la sélection brésilienne. Nous en avons parlé, je me remets d'une blessure, je vais très bien, mais je ne suis pas à 100 % de ma forme. Les supporters du Barça n'ont pas à s'inquiéter, car je fais toujours de mon mieux pour être dans une bonne condition physique. »