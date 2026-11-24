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Sergino Dest estime qu'affronter le Real Madrid dans un Bernabéu rénové est une occasion particulière, alors que le PSV se prépare à un rude défi en Ligue des champions. Le défenseur a également salué José Mourinho et reconnu que le PSV devait tout donner face à des adversaires de très haut niveau.

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Dest se réjouit de retrouver le Bernabéu

Le défenseur du PSV Eindhoven, Sergino Dest, s'est exprimé en salle de presse au Santiago-Bernabéu avant le match de Ligue des champions de son équipe contre le Real Madrid. Tout en reconnaissant le prestige du Real Madrid, il a souligné que le PSV se concentrerait sur ses propres objectifs sur le terrain.

« Bien sûr, le Real Madrid est un excellent club, mais nous ne savons pas à l'avance ce qui va se passer. L'an dernier, nous avons très bien joué contre Liverpool et Naples. Nous verrons ce qui se passera demain. Nous devons nous concentrer sur nos objectifs. Nous pouvons poser des problèmes au Real Madrid, mais vous savez déjà qui est l'adversaire », a déclaré Dest.

Émerveillé par le Bernabéu modernisé

Dest a relevé à quel point le stade avait changé depuis ses précédentes visites, évoquant l'ampleur des rénovations en salle de presse et dans les espaces des vestiaires. À ses yeux, ce cadre donne encore plus d'importance à cette grande soirée européenne.

Le Bernabéu « a été rénové et c'est quelque chose de très spécial. C'est l'un des plus beaux stades de football au monde et, bien sûr, nous devons affronter l'un des meilleurs clubs du monde. C'est un match très spécial et tous les joueurs veulent jouer ici. »

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Motivation et passé dans le Clasico

Dest connaît bien les matches à forte pression en Espagne : il a perdu les trois Clasicos qu'il a disputés lors de son passage à Barcelone. Désormais au PSV, il a mis en avant la motivation de l'effectif face à un club qui possède des joueurs de qualité à tous les postes.

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« Nous sommes tous motivés. Les matches contre le Real Madrid sont toujours difficiles. J'en ai l'expérience. Quand on joue contre un club comme celui-ci, il faut tout donner. Ils ont beaucoup de qualité à tous les postes, donc ce sera difficile. Nous sommes très motivés et nous allons essayer de gagner tous les matches qui nous attendent », a déclaré Dest.

La suite en Europe et en championnat

Le PSV affronte un Real Madrid qui a remporté tous ses matches à domicile cette saison et cherche à s'assurer une place parmi les premiers du classement sans passer par les barrages de la Ligue des champions.

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Après son déplacement à Madrid, le PSV poursuivra sa course en tête de l'Eredivisie parallèlement à sa campagne européenne.